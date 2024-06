Ciclismo: domani in scena la Brescia-Monte Magno, la corsa che vale

Correva l’anno 1985 quando si disputava per la prima volta la Brescia-Monte Magno diventata in breve tempo una classica per Juniores, anzi come la ribattezzò uno dei suoi inventori, una «corsa che vale».

Questo perché l’albo d’oro della gara che si conclude sull’erta di Monte Magno, oltre 4 chilometri con pendenza media del 9,4% e tratti che non scendono mai sotto la doppia cifra, racconta di giovani atleti vincitori che poi sono passati nelle stagioni successive nei professionisti facendo una grande carriera. Un esempio per tutti lo scorso anno con la vittoria di Simone Gualdi che poche settimane dopo si laureò campione italiano di categoria e oggi milita in una squadra sviluppo estera di un team World Tour.

La gara

Domenica si rinnova l’appuntamento con la corsa che vale che il commendatore Luciano Manelli, in collaborazione con l’Uc Soprazzocco che festeggia i cinquant’anni e il presidente del comitato provinciale della Fci Gianni Pozzani, ha saputo riportare ai fasti di un tempo.

Si corre infatti la 37esima edizione perché deve scontare tre anni di stop a metà del secondo decennio di questo secolo e lo stop per Covid. Il ritrovo è come di consueto presso i locali della concessionaria Renault Dacia Manelli in via Triumplina 38.

Il percorso

Il percorso è ormai collaudato e prevede il trasferimento del gruppo a velocità controllata da via Triumplina fino in viale Venezia dove avverrà il via volante. Si prosegue in direzione gardesana orientale passando per Virle, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Paitone, Prevalle e Gavardo dove inizieranno quattro giri che comprendono la salita di Soprazzocco, il passo Cavallino, e poi Calvagese, Prevalle e ritorno a Gavardo per una nuova tornata al termine delle quali si devia a sinistra per Sopraponte e in prossimità del bivio della chiesa svolta a destra e inizio della salita davvero impegnativa fino al traguardo di Monte Magno per un totale di 97 km.