Scaroni parte con il botto: vittoria in Spagna

Partenza sprint per Christian Scaroni. Il corridore bresciano dell’Astana, all’esordio stagionale, vince la Classica Camp de Morvedre, gara in linea nella Comunità Valenciana.

Nella corsa spagnola con partenza e arrivo nella cittadina di Estivella – 163,4 chilometri con tre salite di cinque chilometri ad una pendenza media del 9,2% – il passista scalatore di Botticino ha lanciato l’attacco sull’ultimo giro del tracciato e, nello sprint ristretto con i compagni di fuga Antonio Tiberi e Diego Pescador, si è imposto sul colombiano della Movistar e sull’italiano della Bahrain.

Per Scaroni, vincitore l’anno scorso di una tappa al Giro d’Italia, si tratta dell’ottavo successo da professionista in carriera. Un ottimo modo per iniziare la stagione, con la caccia al bis già programmata per domenica, quando è in programma la Classica Valenciana.