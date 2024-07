Cercando il silenzio a Parigi con l’eco della storia

C’è un luogo magico nella capitale francese in cui regna l’immortalità: il cimitero di Père-Lachaise. La passeggiata tra le tombe di illustri personaggi o di perfetti sconosciuti è un tuffo nella storia del Paese

C’è un luogo magico dentro Parigi in cui regna l’immortalità. È il cimitero di Père-Lachaise, nel XX arrondissement, che ogni anno accoglie più di tre milioni e mezzo di curiosi: è il camposanto più visitato del mondo. Olimpiadi di Parigi 2024 al via con 13 bresciani in gara A poche ore dalla cerimonia d’apertura qui si può sperimentare il silenzio, mentre qualche chilometro più a Sud lungo la Senna regna il rumore. La passeggiata tra le tombe di illustri personaggi o di perfetti sconosciuti è u