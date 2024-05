Veronique Brayda e Serena Magri, leonesse che sognano l’inclusione

La capitana Veronique Brayda e la centrocampista del Brescia femminile Serena Magri sono state ospiti venerdì 3 maggio negli studi di Radio Bresciasette del Magazine di Maddalena Damini per presentare la seconda edizione della Bcf Dream Cup, che si svolgerà al Centro Epas di San Polo sabato 25 e domenica 26 maggio.

L’iniziativa

È stata anche l’occasione per parlare a 360 gradi del momento del calcio femminile italiano, della loro carriera e dei sogni che ripongono nel cassetto. «La Bcf Dream Cup – ha affermato Brayda – è un appuntamento unico nel suo genere, voluto con tutte le forze dalla nostra presidente Clara Gorno, un momento eccezionale di aggregazione aperto a tutti nel segno dell’inclusione e della possibilità data a ognuno di poter vivere delle emozioni intense sul rettangolo di gioco. In questo torneo il calcio diventa veicolo per trasmettere valori. Vincere non è importante e un abbraccio, una stretta di mano o rialzare il compagno caduto valgono un gol per un’ipotetica classifica di merito».

Chi può partecipare

«Si tratta di un progetto bellissimo – ha aggiunto Serena Magri –, per il quale le differenze sono la normalità. Chiunque può partecipare: grandi, piccoli, genitori, anziani, disabili. Non mi aspettavo il grandissimo successo di partecipazione della scorsa edizione. E quest’anno sarà ancora meglio. Da sottolineare poi che sono in programma pure due convegni dedicati all’inclusione sociale nei luoghi di lavoro e al tema del papilloma virus. E poi ci saranno musica, food truck ed altro ancora».

Sia Brayda sia Magri hanno parlato anche del loro forte legame con il Brescia calcio femminile. «Sono cresciuta nel Brescia – ha affermato Brayda –. Ho poi vissuto qualche esperienza fuori, ma quando mi hanno richiamato cinque anni fa sono tornata di corsa perché questa è la mia casa e la maglia con la «V» sul petto è parte integrante della mia vita. Sono profondamente grata alla mia famiglia per avermi sempre sostenuto ed alla presidente Gorno per essermi stata sempre vicina in questi anni». Considerazioni condivise anche da Magri. «Il mio sogno è quello di andare in serie A con il Brescia», le sue parole.

Tornando alla Bcf Dream Cup, la trasmissione di Teletutto «In piazza non noi» trasmetterà in diretta l’appuntamento sabato 25 maggio dal Centro Epas di San Polo.