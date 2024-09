Unitas Coccaglio, Ravazzolo raggiunge quota 100 gol in carriera

Alberto Rossini

Traguardo importante per il centravanti: «Mi ispiro a Berardi e a Icardi, anche se il riferimento più vicino resta papà Corrado»

2 ' di lettura

Francesco Ravazzolo con la maglia celebrativa per i 100 gol in carriera - © www.giornaledibrescia.it

C’è un nuovo bomber nel prestigioso club dei 100 gol in carriera. Si tratta di Francesco Ravazzolo, attaccante ventiseienne dell’Unitas Coccaglio che, nella sfida di domenica contro il Ponte Zanano, ha timbrato il cartellino per la centesima volta in carriera, mantenendo i neroverdi in testa al girone F di Prima categoria, appaiati al Chiari a punteggio pieno. Calcio dilettanti: i risultati e le fotogallery dai campi bresciani Nove tornei Da 0 a 100 in nove campionati, perché il conteggio di Rav