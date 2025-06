Torneo di Polpenazze, i risultati della serata degli spareggi

Ottica Donatini/ Imbal Line/ Tima è la nona squadra a strappare il pass per la seconda fase. Serata speciale quella odierna a Polpenazze: il girone 2 si era infatti concluso con Pgm a punteggio pieno e dunque qualificata come prima, e tre squadre a pari punti. Per emettere un verdetto, le formazioni in questione si sono dovute affrontare in gare di spareggio. La prima partita della serata vede opporsi Alta Serbatoi e L’Immobiliare Castelcovati. Protagonista assoluto del match è Massimiliano Pesenti, che firma il momentaneo vantaggio per gli immobiliari al 9’. Ad inizio ripresa Alessandro Triglia (1’) pareggia i conti, ma poi il bomber classe ‘87 realizza una doppietta (9’ e 15’) e permette ai suoi di vincere 3-1.

Seconda sfida

Nella seconda gara L’Immobiliare Castelcovati affronta Ottica Donatini/ Imbal Line/ Tima. L’avvìo è convincente: una doppietta di Nicola Pagano (12’ pt e 4’ st) permette alla squadra di Pesenti di andare sul 2-0. Gli ottici però reagiscono e riescono a pareggiare grazie a Lorenzo Migliorelli (6’ st) ed Edoardo Confalonieri (9’ st). Finisce così 2-2: ai calci di rigore la spunta Ottica Donatini (5-4), che si aggiudica così lo scontro diretto.

Ultimo atto

Quest’ultimi sfidano infine Alta Serbatoi, che passa subito in vantaggio con Amir Adbaya al 6’. Gli ottici ribaltano il punteggio con Jean Koudio (7’) ed Ernesto Pagliaro (10’), ma nella ripresa (2’) Marco Martinelli realizza il 2-2. Al 7’ Confalonieri realizza il gol vittoria: Ottica Donatini vince 3-2 e si aggiudica il primo posto negli spareggi, strappando il pass per la seconda fase. Fuori L’Immobiliare Castelcovati ed Alta Serbatoi. Il notturno di Polpenazze riprende domani sera con altre tre partite. Sabato comincerà invece la seconda fase.