Torneo di Polpenazze, i risultati della decima serata

Nella decima serata del torneo notturno di Polpenazze arriva la decima qualificata: è Cammi Group/ Bp Bonpress/ Zd Zobbio/ Fpm Presse, che batte Il Resto del Maury grazie ad un super Benedetti e strappa il pass nel girone 5.

Esultano i costruttori

La serata si apre con le ultime sfide del gruppo 4, dove si conoscono già le due qualificate, ovvero Garda Soccer Academy/ Industrial Frigo/ Borgo Spurghi/ Doctor Glass e Franzoni Costruzioni/ Tecnopasturi/ Off. Meccaniche Bergomi/ Rekonta, che si affrontano per il primo posto. Vincono 4-2 i costruttori. Mariano Scidone apre e chiude la contesa (6’ pt e 8’ st) ma in mezzo ci sono i quattro gol degli avversari, firmati da Jacopo Mozzanica (8’ e 10’ pt), Mirko Traversi (1’ st) ed Alessandro Chiari (3’ st).

Le eliminate

Aura/ New For/ Rd Costruzioni/ Trattoria Al Ghiacciarolo si aggiudica invece la sfida tra eliminate, contro Sama Costruzioni/ Carrozzeria Space Car, chiudendo al terzo posto. Finisce 5-4: tripletta di Michele Picchi (1’e 6’ pt, 3’ st) e reti di Nicola Danieli (11’ pt) e Amedeo Carone (8’ st) da una parte, di Riccardo Villa (5’ pt e 14’ st), Alberto Bellandi (1’ st) e Andrea Gogna (13’ st) dall’altra.

Il piatto forte

Infine arriva il match clou, tra Il Resto del Maury (campione e dal 2010 al 2012) e Cammi Group/ Bp Bonpress/ Zd Zobbio/ Fpm Presse (prima nel 2022), entrambe a quota 3 nel girone 5. Qui Paini Arredamenti è già qualificata e rimane solo un posto per la fase 2. Partita tiratissima: passa Cammi Group al 4’ col proprio portiere, Nicolò Benedetti, che beffa Merigo con un pallonetto dalla distanza. I suoi trovano il 2-0 al 14’ st con Simone Comelli. Domani ultima serata della prima fase.