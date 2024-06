Gran notturno di Maclodio, la diretta dell’undicesima serata

Senza sosta. A meno di 24 ore dal sipario calato ieri sulla decima serata, al Gran Notturno di Maclodio si stanno per riaccendere i riflettori per l’undicesimo appuntamento della 45esima edizione. E le prerogative per il «sold out» alla «Bombonera» dell’oratorio del paese bassiaolo per non perdersi da vicino le gesta dei campioni ancora in corsa per il rush conclusivo del torneo più longevo. In alternativa, possibile collegarsi online attorno dalle 21.10 e seguire in streaming la telecronaca live delle due sfide in programma.

Nel dettaglio, in apertura l’Artekromo Bal Lumezzane e Bar Tabaccheria Tre Ponti/Immobiliare 5/Atletico Costruzioni Rezzato inseguono un posto nei quarti di finale nel tabellone delle ripescate. Solo una avrà tale «onore», mentre la formazione sconfitta fare i conti con l’eliminazione.

Un destino triste, che non riguarda al contrario né la Tecnocasa/Fc Immobiliare/Bosco Regio/Csb Verolanuova né Fop Carozzeria/Pasturi srl/Franzoni Costruzioni/Carmagnola Garden Brescia: reduci da due successi a testa, chi va ko nel testa a testa delle 22 - etichettato da tutti una «finale anticipata» per il calibro dei giocatori impiegati: da Sodinha a Emanuele Bardelloni, da Boschetti e Cossetti passando per Pinardi e Peli - può ambire ancora a disputare la semifinale, superando però un ulteriore ostacolo. La formazione vincente, invece, strappa subito il biglietto per il doppio confronto (andata il 21 giugno, ritorno il 22 giugno), che precede la serata finale del 26 giugno.