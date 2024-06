Gran Notturno di Maclodio, la diretta della dodicesima serata

Come per l’11esimo appuntamento, anche la 12esima serata del 45° Gran Notturno di Maclodio consegna un biglietto per le semifinali e vede un’ulteriore squadra abbandonare la competizione. Andiamo con ordine.

Oggi alle 21.10 Autotrasporti F.lli Zini / Santi Inox Travagliato e il Bar Milano 2 Orzinuovi si scontrano per evitare l’eliminazione. Da quello considerabile con una sorta di derby – con i giocatori della Virtus Aurora Travagliato (Marco Frassine, Filippo Bini, Luca Massardi) e dell’Orceana (Julian Duda, Bacaloni e D’Aniello) a formare l’ossatura delle rispettive rose – uscirà poi una vincente che domani sarà faccia a faccia con chi avrà la peggio tra Edil Gea Castrezzato e Vibi Elettrorecuperi Piamborno. Una sfida, questa, in programma alle 22 e che, inserita nel tabellone delle vincenti del torneo più longevo della provincia, promette uno slot alle semifinali a chi ne esce trionfante.

Non resta allora che capire chi fra il team che annovera al proprio interno i vari Varas, Lucenti e Cominetti e quello che può contare su Lleshaj, Delcarro e Careccia gioisce al triplice fischio.

Per appurarlo, possibile recarsi all’oratorio del paese bassaiolo (accompagnando la fruizione con l’immancabile accoppiata birra e panino) oppure collegarsi qui e seguire la telecronaca in diretta streaming.