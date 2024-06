Torneo di Polpenazze, la diretta della sesta serata

Il sesto appuntamento con la 44esima edizione del notturno di Polpenazze coincide con il giro di boa della prima fase: poi mancheranno altre cinque serate per determinare ufficialmente le 12 squadre che passeranno e le dodici che non supereranno lo sbarramento. Qualche verdetto, però, c’è già e stasera ne sono attesi altri.

Tutto sarà in diretta su Teletutto (al canale 16 del digitale terrestre in questo contenuto) con una nuova puntata di Parole di calcio in tour.

Il programma

Si comincia con il girone 3: in questo gruppo ci sono due squadre che hanno la possibilità di strappare già il pass perché sono a quota 3 punti. Si tratta di Toscani Costruzioni/ Garda Soccer Academy, che alla prima giornata ha battuto 5-4 Ragnoli Costruzioni, e L’Immobiliare Castelcovati, che al debutto ha superato 7-4 Ottica Donatini/ Imbal Line/ Termoidraulica Perin. Stasera s’invertono le avversarie e se le due compagini a punteggio pieno dovessero vincere, si porterebbero a quota 6.

Il programma prevede L’Immobiliare Castelcovati-Ragnoli Costruzioni alle 20.40 e Toscani Costruzioni-Ottica Donatini alle 21.20. Più equilibrato invece il girone 4, dove al debutto i campioni del 2022 di Bonpress/ Cammi Group/ Zd Zobbio/ Fpm hanno battuto 5-4 Gf Transport, mentre Nova Sider Forgital e Paini Arredamenti/ Lazzaroni Giardini hanno pareggiato 4-4, con i primi che si sono imposti poi ai rigori e sono dunque in vantaggio nello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti. Gf Transport-Paini Arredamenti si giocherà alle 21.55, mentre Bonpress e Nova Sider Forgital scenderanno in campo alle 22.30. Stasera alcune squadre potrebbero riuscire a conquistare il passaggio alla seconda fase con un turno d’anticipo, mentre altre potrebbero essere tagliate fuori.

I primi verdetti

Alcuni sono già stati emessi nel gruppo 1: i campioni in carica di Pgm (6 punti) e Comipont/ Tecnotetto/ Realvalverde/ As29 (4) hanno già strappato il pass per la seconda fase e si dovranno giocare il primo posto (giovedì alle 21.55).

Se Alta Serbatoi/ Arici Dario (1) dovesse infatti battere Scalvenzi/ Vmb Serramenti (0) e raggiungesse Comipont a quota 4, sarebbe eliminata per aver perso ai rigori dopo il 3-3 nello scontro diretto. Per quanto riguarda invece il raggruppamento 2, tutto è ancora in equilibrio dopo la seconda giornata, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa: Utr (6 punti), Artekromo e Il Resto del Maury (3), Bar Stazione Toscolano (0).