Spareggi di Eccellenza, il Ciliverghe batte la Pro Novara e sogna la finale

Nonostante giugno stia ormai per fare capolino (con i tornei estivi alla porte), qualche formazione bresciana non può ancora dichiararsi in vacanza, poiché alle prese con la post season. Certo, diverse squadre in questa domenica erano impegnate in trasferta. Così l’unico «campo caldo» della nostra provincia si è rivelato essere quello del Ciliverghe.

Nel dettaglio, il team gialloblù era impegnato nella semifinale d’andata degli spareggi nazionali di Eccellenza. E, una volta archiviata, la sfida in questione contro la Pro Novara lascia spiragli aperti per la qualificazione alla finale: il 2-1 a referto in favore del team di Quartuccio (con i gol di Bresciani allo scadere della prima frazione e di Minessi in avvio di ripresa) è un buon risultato in vista della gara-2, da disputarsi – salvo imprevisti – sabato in terra piemontese, tenendo comunque in considerazione che le reti in trasferta valgono doppio.