Soave al Desenzano Calvina: «Bisogna ritrovare l’entusiasmo»

Esonerato Michele Florindo, tocca a Cristian Soave traghettare il Desenzano Calvina sino a giugno. Poi, però, non è detto che il rapporto si interromperà. «Vedremo - afferma il direttore sportivo desenzanese Eugenio Olli -: nelle 12 sfide rimaste in calendario, valuteremo l’eventuale conferma».

Il direttore generale Stefano Tosoni illustra le ragioni che hanno portato a puntare sull’ex attaccante, classe ‘74: «È piuttosto giovane, ambizioso ed ha già dimostrato di fare la categoria in modo egregio con Dro e Caldiero Terme - spiega -. Caratteristiche che cercavamo e piacciono molto al presidente Marai. Speriamo che con lui si respiri ancora entusiasmo per la prima squadra, che ricade a cascata sull’intero mondo biancazzurro».

Soave ha già svolto il primo allenamento: «Ho parlato con i ragazzi ed il mio primo presupposto è di non creare malcontento nello spogliatoio - precisa -. Ho chiesto loro di recuperare le energie, unirsi e caricarsi per un finale in crescendo: pensando di partita in partita, togliendosi la troppa pressione e senza porsi obiettivi specifici, devono onorare il progetto del club». Dalla teoria, alla pratica: cosa serve per risollevarsi? «Mancano 10 gol, in particolare da difensori e centrocampisti - dice -: insieme ad un lavoro sulla testa per ritrovare l’autostima, studieremo il modo per sbloccarli e giocare con equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Fermo restando che dovremo imporre il gioco».

Infine un ricordo legato alla nostra provincia: «Sono veneto, tuttavia la mia carriera da giocatore è partita nella Primavera del Brescia: è bello tornare, per di più in una piazza importante. Mi auguro di ripetere le soddisfazioni che mi sono tolto con la V sul petto», dice il mister prima di ricevere la stretta di mano e l’in bocca al lupo da diesse e diggì.

