Serie D: frenata in vetta, pari per Ospitaletto e Desenzano

Domenica di pareggi per le formazioni bresciane impegnate nella 23esima giornata del girone B di serie D. Unico neo quello del Breno, sconfitto 1-0 dal Chievo Verona; impattano invece la capolista Ospitaletto, l’inseguitrice Desenzano, la Pro Palazzolo e il Ciliverghe in lotta per uscire dalle zone calde della classifica.

Rimpianti

Li hanno sia Ospitaletto sia Desenzano. La capolista fa 1-1 in casa con la Casatese Merate e si mangia le mani per come è andato il match. Un super gol di Baraye a dieci minuti dalla fine illude gli orange, che in pieno recupero subiscono il pareggio ad opera di El Hadji.

L’Ospitaletto perde così l’occasione di allungare sul Desenzano, che pareggia 0-0 in casa con l’Arconatese, resta a sei punti dai franciacortini, ma viene agganciato al secondo posto dalla Folgore Caratese. Gardesani che premono, creano tanto, stazionano per quasi tutta la gara nella metà campo ospite, ma non riescono mai a trovare la via della rete.

Le altre bresciane

Zero a zero per la Pro Palazzolo sul campo del Sant’Angelo, anche qui con qualche rimpianto viste le nitide occasioni fallite in chiusura di match da Paloschi e Allievi.

Nello sconto delle zone calde della classifica, il Ciliverghe non va oltre l’1-1 casalingo contro il Fanfulla, che rimane tre punti avanti rispetto ai gialloblù ultimi a quota 17. Bresciani che vanno al riposo avanti grazie alla segnatura di Triglia, pareggio su rigore di Lucatti a inizio ripresa.

Niente da fare infine per il Breno che cade 1-0 sul terreno del Chievo Verona. Decide il penalty di De Cechio al 19’ della ripresa.