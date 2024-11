Serie D, sulla panchina del Ciliverghe riecco Maspero

Il Ciliverghe opta per un gran ritorno in panchina. I gialloblù di serie D, dopo l’esonero di Paolo Quartuccio, scelgono Riccardo Maspero per risollevare una squadra scivolata in zona play out nel girone B.

Le ipotesi e la conferma

Né Luciano De Paola, né Ivan Guerra dunque per i mazzanesi. Nelle ultime ore erano salite le quotazioni dell’ex fantasista di Cremonese, Sampdoria e Torino, che proprio a Ciliverghe aveva iniziato la carriera in panchina nel 2013/2014 in Eccellenza, guidando la squadra al trionfo in campionato e alla prima storica promozione in D.

Dopo le esperienze tra serie C e D con Pavia, Mantova, Pro Piacenza, Giana e Franciacorta, eccolo ripartire da un ambiente con cui ha sempre mantenuto un legame stretto in questi dieci anni.