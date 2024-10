Serie D, Desenzano nuova capolista: i risultati di giornata

Colpo importante del Desenzano, che si aggiudica la sfida al vertice con la Varesina: gli uomini di Gaburro battono l'ex capolista nel girone B di serie D togliendole lo scettro.

I gardesani sono soli al comando grazie al passo falso dell'Ospitaletto, che non va oltre il 2-2 con il Sangiuliano City: dopo essere stati sotto di due reti, i ragazzi di Quaresmini hanno agganciato il pari nella ripresa con Panatti e Peli. Un risultato che consente comunque l'attracco al secondo posto della Varesina.

Sorride il Breno, che supera 3-2 la Pro Sesto in trasferta e sale al settimo posto. Due lunghezze più in alto c'è la Pro Palazzolo, cui basta il sigillo di Barwuah per regolare il Club Milano. L'unica sconfitta bresciana di giornata è del Ciliverghe, battuto in casa dalla Nuova Sondrio.

I risultati delle bresciane

Desenzano-Varesina 1-0 (18' pt Battistini su rigore)

Ciliverghe-Nuova Sondrio 1-3 (16' pt Escudero, 42' pt Infantino, 26' st Lormanis, 45' st Gerevini)

Club Milano-Pro Palazzolo 0-1 (9' pt Barwuah)

Ospitaletto-Sangiuliano City 2-2 (5' pt Vassallo, 10' pt Cogliati, 9' st Panatti, 28' st Peli)

Pro Sesto-Breno 2-3 (8' pt De Respinis, 30' pt Minessi, 25' st Contessi, 29' st Rusconi, 33’ st Borgo)

La classifica: Desenzano 17, Ospitaletto 16, Varesina 16, Sant'Angelo 16, Pro Sesto 13, Pro Palazzolo 13, Breno 11, Folgore Caratese 10, Castellanzese 10, Casatese 9, Ciliverghe 9, Vigasio 9, Crema 9, Sondrio 7, Club Milano 7, Magenta 7, Sangiuliano 6, Chievo 5, Fanfulla 5, Anconatese 0.