Serie D: derby in parità, il Desenzano stende il Piacenza

Rovato Vertovese e Pro Palazzolo si annullano, il Desenzano può sognare la serie C. La ripartenza del campionato di serie D regala un derby senza reti, il successo pesante dei gardesani sul Piacenza e il colpo esterno del Breno a Castellanza.

Derby senza reti

In un comunale Maffeis finalmente gremito, Rovato Vertovese e Pro Palazzolo chiudono senza reti: è un punto che mantiene immutate le distanze tra le due squadre in classifica e che tutto sommato fa comodo sia a Mauro Belotti, sia all’esordiente tecnico biancoblù Stefano Bono.

Procaccio lancia il Desenzano

Coglie invece un pesantissimo successo il Desenzano, che sempre nel girone D dimentica il ko pre-natalizio con la Castellanzese vincendo lo scontro diretto con il Piacenza: decide un gol di Procaccio al quarto d’ora, i gardesani effettuano il sorpasso in classifica e al secondo posto sono sempre a -4 dalla capolista Lentigione, vincente a Crema.

Breno si rialza

Dimentica l’ultimo ko del 2025 il Breno, che passa sul campo della Castellanzese e l’aggancia aumentando il margine sui play out: nella ripresa sono Castelli e poi Bithiene a tempo scaduto a regalare tre punti di valore alla squadra di Davide Bersi.