Serie D: derby in parità, il Desenzano stende il Piacenza
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
- Serie D, Rovato Vertovese-Pro Palazzolo 0-0 - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Rovato Vertovese e Pro Palazzolo si annullano, il Desenzano può sognare la serie C. La ripartenza del campionato di serie D regala un derby senza reti, il successo pesante dei gardesani sul Piacenza e il colpo esterno del Breno a Castellanza.
Derby senza reti
In un comunale Maffeis finalmente gremito, Rovato Vertovese e Pro Palazzolo chiudono senza reti: è un punto che mantiene immutate le distanze tra le due squadre in classifica e che tutto sommato fa comodo sia a Mauro Belotti, sia all’esordiente tecnico biancoblù Stefano Bono.
Procaccio lancia il Desenzano
Coglie invece un pesantissimo successo il Desenzano, che sempre nel girone D dimentica il ko pre-natalizio con la Castellanzese vincendo lo scontro diretto con il Piacenza: decide un gol di Procaccio al quarto d’ora, i gardesani effettuano il sorpasso in classifica e al secondo posto sono sempre a -4 dalla capolista Lentigione, vincente a Crema.
Breno si rialza
Dimentica l’ultimo ko del 2025 il Breno, che passa sul campo della Castellanzese e l’aggancia aumentando il margine sui play out: nella ripresa sono Castelli e poi Bithiene a tempo scaduto a regalare tre punti di valore alla squadra di Davide Bersi.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.