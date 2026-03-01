Serie D, mezzo passo falso del Desenzano: costa la vetta della classifica
Un pareggio che costa la vetta della classifica. Il Desenzano viene bloccato sullo 0-0 al Tre Stelle dal Crema e viene nuovamente superato dal Lentigione nel girone D di serie D, che passa 2-1 sul campo della Pro Palazzolo.
Nello stesso girone vittoria del Rovato Vertovese (2-1) sulla Pro Sesto, mentre nel girone B cade pesantemente il Breno, battuto 3-0 dallo Scanzorosciate.
Alti e bassi
Il Desenzano paga le assenze in tutti i reparti e un po’ di stanchezza soprattutto nel secondo tempo: al Tre Stelle finisce 0-0 contro un Crema ordinato, ma il mezzo passo falso consente in vetta alla classifica il controsorpasso del Lentigione.
La squadra di Gaburro crea occasioni nella prima frazione che non riesce a sfruttare; dopo l’intervallo invece le idee sono annebbiate, assenze come quelle di Bakayoko e Gabbianelli tra gli altri alla lunga si fanno sentire e il risultato resta bloccato sullo 0-0.
Ne approfitta quindi il Lentigione che passa 2-1 sul campo della Pro Palazzolo. Gara indirizzata subito dagli ospiti nella prima mezz’ora con le reti di Alessandrini e Mele. Solo nel recupero Capone accorcia le distanze, ma è ormai troppo tardi per i bresciani. La classifica ora dice Lentigione 58 punti, Desenzano 57 e Pistoiese 56.
Buon colpo in rimonta del Rovato Vertovese che batte 2-1 la Pro Sesto e sale a 42 punti. Ospiti che vanno avanti nella prima frazione, poi in chiusura di tempo arriva il pareggio di Signoroni. Bertazzoli a metà ripresa regala la vittoria ai franciacortini.
Caduta
Nel girone B il Breno perde 3-0 sul campo dello Scanzorosciate. Eppure il primo tempo vede una buona prestazione dei camuni, che non riescono però a trafiggere Colleoni. Nella ripresa i padroni di casa prendono in mano il match e vanno a segno con Belloli, Haoufadi e Dieng.
