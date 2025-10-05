Serie D: una vittoria, un pari e due sconfitte per le bresciane

Due pareggi a reti inviolate e due sconfitte. Giornata senza vittorie per le quattro bresciane impegnate nella sesta giornata del campionato di serie D.

Primo ko stagionale

Il Breno (girone B) si porta avanti dopo sei minuti sul campo della Casatese, ma viene rimontato dai padroni di casa che alla fine si impongono 2-1. Granata avanti al pronti-via grazie alla rete di Castelli, Casatese che pareggia al 23’ con Diana.

Nella ripresa al minuto 32 Milani regala i tre punti all’undici allenato da Commosso e ai camuni resta un po’ di rammarico. Squadra di Bersi che comunque tornerà in campo già mercoledì per i 32esimi di finale di Coppa Italia a Sondrio.

Tra delusione e soddisfazione

Il Desenzano non riesce a trovare la vittoria al Tre Stelle. Dopo due pareggi casalinghi è infatti arrivato il ko contro il Lentigione, sempre più capolista e sorpresa del girone D. Una rete di Penta dopo 22 minuti condanna i gardesani, ai quali non è bastato il forcing nella ripresa per conquistare almeno il pareggio.

Tutt’altro che da buttare via invece il pari a reti inviolate con cui la Pro Palazzolo torna da Pistoia. Campo difficilissimo, avversaria forte (terza in classifica), lo 0-0 deve dare il giusto morale al gruppo di Didu.

Si chiude 2-0 infine la sfida tra Rovato Vertovese e Tuttocuoio, con i franciacortini che navigano per adesso senza problemi nella pancia della classifica grazie alle reti di Scidone e Bertazzoli.