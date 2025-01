Serie D, l’Ospitaletto vince e vola a +8 sul Desenzano

Il Desenzano non sa tenere il passo e l’Ospitaletto prende il largo: è questo il «titolo» del sabato bresciano di serie D. L’Ospi vede sempre più da vicino al possibilità di coronare il sogno serie C con la squadra di Quaresmini che ha letteralmente scavato un solco di 8 punti tra sé e le prime inseguitrici che sono il Desenzano, appunto, e la Fogolore Caratese.

Gli uomini di Quaresmini

Gli orange hanno rispettato il pronostico andando a vincere sul campo dell’ultima della classe Arconatese: è finita con un successo 4-2 che porta le firme di Messaggi, Gritti (autore di una doppietta) e Barwuah. A Messaggi aveva subito risposto l’Arconatese, con Gritti a riportare in vantaggio i suoi su rigore. Gritti a segno poi per l’1-3 con i padroni di casa ad accorciare nuovamente prima del sigillo di Barwuah.

I gardesani

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Serie D, gli scatti di Breno-Desenzano - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

In contemporanea il Desenzano era impegnato sul campo del Breno in un derby che aveva visto i camuni passare per primi con Verzeni, al quale poi per i gardesani ha risposto Bianchetti per l’1-1 finale.

Ha portato a casa un pari per 1-1 anche la Pro Palazzolo che in casa, grazie a Paloschi, ha rimediato all’iniziale svantaggio con la Pro Sesto. Continua invece la crisi del Ciliverghe sconfitto 1-0 dalla Casatese Merate e sempre in ultima piazza in condivisione con l’Arconatese.