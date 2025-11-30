Serie D: il Desenzano avvicina la vetta, il Breno riparte

Il Desenzano è più vicino alla vetta. Nella quattordicesima giornata di serie D i gardesani vanno a -1 dal primato con l’autorevole 3-1 di Sasso Marconi, mentre la Pro Palazzolo cade in casa (1-2 con la Trevigliese), il Rovato Vertovese coglie un pari agrodolce (1-1 con il Cittadella Vis Modena) e il Breno interrompe la serie negativa (2-1 al Real Calepina nel gruppo B).

Desenzano centra il terno

Tris esterno (Brighenti e Baraye in 17’, Gabbianelli nel finale) a Sasso Marconi e il Desenzano è a -1 dalla nuova coppia composta da Pro Sesto e Lentigione, approfittando del ko della Pistoiese nello scontro diretto con i milanesi. Per la formazione di Marco Gaburro è l’ottavo risultato utile consecutivo.

Pro Palazzolo, altro stop

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Palazzolo, battuta in casa dalla pericolante Trevigliese. Non basta la rete di Mattioli nel mezzo dei due gol bergamaschi.

Rovato Vertovese, pari agrodolce

Pari di valore ma con una punta di amaro per il Rovato Vertovese: dopo il rigore di Bertazzoli a fine primo tempo, i franciacortini sono ripresi dal Cittadella Vis Modena.

Breno ritrova il sorriso

Ferma la serie negativa il Breno, che batte il Real Calepina (2-1) in uno scontro diretto per la salvezza e si porta a +3 sui play out: di Valsecchi e Bithiene le reti granata.