Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Serie D: il Desenzano avvicina la vetta, il Breno riparte

Fabio Tonesi
Nel girone D ko interno della Pro Palazzolo, pari di valore per il Rovato Vertovese
Il Desenzano continua a correre nel girone D - New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Il Desenzano continua a correre nel girone D - New Reporter © www.giornaledibrescia.it
AA

Il Desenzano è più vicino alla vetta. Nella quattordicesima giornata di serie D i gardesani vanno a -1 dal primato con l’autorevole 3-1 di Sasso Marconi, mentre la Pro Palazzolo cade in casa (1-2 con la Trevigliese), il Rovato Vertovese coglie un pari agrodolce (1-1 con il Cittadella Vis Modena) e il Breno interrompe la serie negativa (2-1 al Real Calepina nel gruppo B).

Desenzano centra il terno

Tris esterno (Brighenti e Baraye in 17’, Gabbianelli nel finale) a Sasso Marconi e il Desenzano è a -1 dalla nuova coppia composta da Pro Sesto e Lentigione, approfittando del ko della Pistoiese nello scontro diretto con i milanesi. Per la formazione di Marco Gaburro è l’ottavo risultato utile consecutivo.

Pro Palazzolo, altro stop

Seconda sconfitta consecutiva per la Pro Palazzolo, battuta in casa dalla pericolante Trevigliese. Non basta la rete di Mattioli nel mezzo dei due gol bergamaschi.

Rovato Vertovese, pari agrodolce

Pari di valore ma con una punta di amaro per il Rovato Vertovese: dopo il rigore di Bertazzoli a fine primo tempo, i franciacortini sono ripresi dal Cittadella Vis Modena.

Breno ritrova il sorriso

Ferma la serie negativa il Breno, che batte il Real Calepina  (2-1) in uno scontro diretto per la salvezza e si porta a +3 sui play out: di Valsecchi e Bithiene le reti granata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
serie DBreno CalcioDesenzano CalcioRovato VertovesePro Palazzolo
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario