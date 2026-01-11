Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Doppio colpo del Desenzano: si prende il derby e avvicina la vetta in D

Fabio Tonesi
Gardesani vincenti a Palazzolo, Rovato Vertovese ko a Pistoia e Breno che brinda con la Vogherese
  Serie D, gli scatti di Pro Palazzolo-Desenzano
    Serie D, gli scatti di Pro Palazzolo-Desenzano - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
AA

Un derby per alimentare il sogno serie C. Il Desenzano espugna Palazzolo nel derby di serie D e si prende una vittoria di vitale importanza nella rincorsa al professionismo.

Il 2-0 firmato dai soliti noti – sblocca il difensore-goleador Arpino nel primo tempo, sigilla il capocannoniere Brighenti nel finale –  è di sesquipedale importanza per la formazione di Gaburro, ora a -2 dalla vetta. I gardesani infatti approfittano del pari tra la capolista Lentigione e la Pro Sesto quarta per accorciare dal primato, allungando a +3 sui milanesi (terzi insieme alla Pistoiese, che batte il Rovato Vertovese) ed a +4 sul Piacenza bloccato in casa dal Cittadella Vis Modena. Il Palazzolo così scivola invece a -7 dai play off.

Rovato Vertovese battuto dalla Pistoiese

Dopo essere ripartito col piede giusto, cade invece a Pistoia il Rovato Vertovese: una partenza choc (gol di Rizq al 5’ e raddoppio di Russo all’11’) costa cara alla formazione di Mauro Belotti, comunque a +5 sulla zona play out.

Al Breno vengono i cinque minuti

Cinque minuti di  fuoco a fine primo tempo regalano la seconda vittoria consecutiva al Breno. I camuni stendono infatti la Vogherese (2-1) penultima con le reti di Valenti (40’) e Valsecchi (45’) e rimangono a +6 sui play out, guadagnando però tre posizioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

