Doppio colpo del Desenzano: si prende il derby e avvicina la vetta in D
- Serie D, gli scatti di Pro Palazzolo-Desenzano - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Un derby per alimentare il sogno serie C. Il Desenzano espugna Palazzolo nel derby di serie D e si prende una vittoria di vitale importanza nella rincorsa al professionismo.
Il 2-0 firmato dai soliti noti – sblocca il difensore-goleador Arpino nel primo tempo, sigilla il capocannoniere Brighenti nel finale – è di sesquipedale importanza per la formazione di Gaburro, ora a -2 dalla vetta. I gardesani infatti approfittano del pari tra la capolista Lentigione e la Pro Sesto quarta per accorciare dal primato, allungando a +3 sui milanesi (terzi insieme alla Pistoiese, che batte il Rovato Vertovese) ed a +4 sul Piacenza bloccato in casa dal Cittadella Vis Modena. Il Palazzolo così scivola invece a -7 dai play off.
Rovato Vertovese battuto dalla Pistoiese
Dopo essere ripartito col piede giusto, cade invece a Pistoia il Rovato Vertovese: una partenza choc (gol di Rizq al 5’ e raddoppio di Russo all’11’) costa cara alla formazione di Mauro Belotti, comunque a +5 sulla zona play out.
Al Breno vengono i cinque minuti
Cinque minuti di fuoco a fine primo tempo regalano la seconda vittoria consecutiva al Breno. I camuni stendono infatti la Vogherese (2-1) penultima con le reti di Valenti (40’) e Valsecchi (45’) e rimangono a +6 sui play out, guadagnando però tre posizioni.
