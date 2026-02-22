Serie D: il Desenzano mantiene la vetta, Palazzolo corsaro a Piacenza
Una giornata prolifica per le bresciane di serie D. Il Desenzano mantiene la vetta passando in rimonta a Sant’Angelo Lodigiano, la Pro Palazzolo firma il colpaccio a Piacenza, il Rovato Vertovese e il Breno pareggiano.
Desenzano, prova di maturità
Il Lentigione chiama con il poker all’Imolese, il Desenzano risponde espugnando il difficile campo del Sant’Angelo. Dopo la rete lodigiana di Bernardini, sono Procaccio al 37’ e Gabbianelli a metà ripresa a mantenere a +1 la formazione di Marco Gaburro, ancora imbattuta nell’anno nuovo.
Pro Palazzolo avvicina i play off
I tre punti conquistati dalla Pro Palazzolo al Garilli sono fondamentali per la rincorsa ai play off, ora distanti cinque lunghezze. Pur in emergenza, la formazione di Stefano Bono batte il Piacenza grazie alla rete di Verzelletti.
Rovato Vertovese senza reti
Nel Bolognese, sul campo del Progresso, arriva un pari senza reti che avvicina la certificazione della salvezza per il Rovato Vertovese, a +12 sulla zona play out.
Breno riparte con il pari
Dopo tre sconfitte consecutive il Breno torna a fare punti. Lo 0-0 al Tassara con la Virtus Ciserano Bergamo non cambia la classifica – che dice ancora play out – ma consente alla formazione di Davide Bersi di lavorare con maggiore tranquillità nelle settimane a venire.
