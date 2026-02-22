Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Serie D: il Desenzano mantiene la vetta, Palazzolo corsaro a Piacenza

Fabio Tonesi
La capolista del gruppo D passa a Sant’Angelo in rimonta, buoni pareggi per Rovato Vertovese e Breno
Il Desenzano rimane in vetta al girone D di serie D - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Una giornata prolifica per le bresciane di serie D. Il Desenzano mantiene la vetta passando in rimonta a Sant’Angelo Lodigiano, la Pro Palazzolo firma il colpaccio a Piacenza, il Rovato Vertovese e il Breno pareggiano.

Desenzano, prova di maturità

Il Lentigione chiama con il poker all’Imolese, il Desenzano risponde espugnando il difficile campo del Sant’Angelo. Dopo la rete lodigiana di Bernardini, sono Procaccio al 37’ e Gabbianelli a metà ripresa a mantenere a +1 la formazione di Marco Gaburro, ancora imbattuta nell’anno nuovo.

Pro Palazzolo avvicina i play off

I tre punti conquistati dalla Pro Palazzolo al Garilli sono fondamentali per la rincorsa ai play off, ora distanti cinque lunghezze. Pur in emergenza, la formazione di Stefano Bono batte il Piacenza grazie alla rete di Verzelletti.

Rovato Vertovese senza reti

Nel Bolognese, sul campo del Progresso, arriva un pari senza reti che avvicina la certificazione della salvezza per il Rovato Vertovese, a +12 sulla zona play out.

Breno riparte con il pari

Dopo tre sconfitte consecutive il Breno torna a fare punti. Lo 0-0 al Tassara con la Virtus Ciserano Bergamo non cambia la classifica – che dice ancora play out – ma consente alla formazione di Davide Bersi di lavorare con maggiore tranquillità nelle settimane a venire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
serie D
@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

