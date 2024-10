Serie D: derby al Breno, l’Ospitaletto vince e rimane solo in vetta

Il derby dice Breno. Una rete di Cristini a due minuti dal novantesimo consegna i tre punti ai camuni sul campo del Ciliverghe: l’ex Davide Bersi vince la sfida bresciana della domenica in serie D e rimane in scia del gruppo play off a -3 dal plotoncino composto da Desenzano (pari a Sesto San Giovanni), Sant’Angelo (ko a Ospitaletto) e Pro Palazzolo (vittoria in casa della Castellanzese).

Cristini esulta: il Breno vince il derby in casa del Ciliverghe - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

L’Ospi vince lo scontro di vertice

Non si ferma l’Ospitaletto: terza vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di fila per la squadra di Andrea Quaresmini, cui basta la rete di Federico Peli in apertura di ripresa per staccare ulteriormente il Sant’Angelo lodigiano e rimanere da solo in vetta a +3 sulla Varesina (vincente 3-2 in casa del Club Milano) nel girone B di serie D.

Seconda gioia di fila per la Pro Palazzolo

Trova continuità anche la Pro Palazzolo, che con il 2-1 sul campo della Castellanzese infila la seconda vittoria consecutiva e aggancia il Desenzano. Succede tutto in 6 minuti tra il 12’ e il 18’ della ripresa: doppietta del difensore biancoblù Bane, poi non basta la rete varesina con Rusconi, i tre punti vanno all’undici di Marco Didu.

Desenzano strappa il pari nel recupero

Perde altro terreno dalla vetta il Desenzano, che non vince da quattro gare (3 pareggi e una sconfitta) e scivola a -6 dall’Ospitaletto. Ma poteva andare anche peggio, visto che nel pantano di Sesto San Giovanni i gardesani, andati sotto al 19’ della ripresa, trovano al 92’ il pareggio con Polenghi.