Calcio dilettanti

Serie D, colpo da grande per il Desenzano

Fabio Tonesi
Tris di vittorie per le bresciane: gardesani ok a Pistoia, Palazzolo e Breno stendono Cittadella Vis Modena e Varesina
Il Desenzano è imbattuto da 10 turni
Sì, il Desenzano può sognare la serie C. Nella domenica dei tre successi, in serie D spicca ancora una volta la formazione di Marco Gaburro, capace di vincere in campo avverso nel big match con la Pistoiese. Nello stesso girone – dopo il ko del Rovato Vertovese nell’anticipo –  vince anche il Palazzolo (2-1 al Cittadella Vis Modena), così come fa nel gruppo B il Breno (2-0 alla Varesina).

Desenzano, tutto in otto minuti

Otto minuti di fuoco a inizio ripresa regalano la quinta vittoria consecutiva e il decimo risultato utile al Desenzano. Il 2-0 a porte chiuse sul campo della Pistoiese (ancora il difensore Arpino al 52’, poi bomber Brighenti al 60’) però vale doppio, perché arriva in uno scontro diretto e consente di mantenersi a -1 dalla capolista Lentigione.

Palazzolo vola con doppio Minessi

Seconda vittoria in serie per la Pro Palazzolo, che al Comunale s’avvicina alla zona play off battendo il temibilissimo Cittadella Vis Modena: una doppietta di Anthony Minessi (nel mezzo il pari di Caprioni) regala i tre punti ai biancocelesti.

Breno ok nel fortino

Torna prontamente alla vittoria il Breno, che inanella la seconda gioia interna di fila battendo la Varesina e allontanandosi dalla zona play out: i camuni fanno festa con le reti di Randazzo e Canonici.

Argomenti
serie D
