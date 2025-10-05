Serie B femminile, il derby tra Brescia e Lumezzane termina 1-1

Se a decidere il derby sono due ragazze bresciane, Elisa Zappa per il Lumezzane, Serena Magri per il Brescia, la donna del match arriva invece da ben più lontano, addirittura dal Sol Levante. È Yukina Shikai, dominatrice del centrocampo nonché pedina tattica preziosissima per la squadra di Damiano Zenoni. Una presenza costante e fastidiosa come una zanzara per le avversarie, un surplus di vitalità ma anche di ordine e geometrie in campo per un Brescia che ha saputo confermare le buone cose già messe in mostra in questo avvio di stagione. Tutto questo contro un Lumezzane che ha faticato a dare continuità alla sua azione e che non è riuscito a capitalizzare il vantaggio iniziale.

L’analisi

Luana Merli con i presidenti Caracciolo e Gorno - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Detto che l’1-1 finale appare giusto per quanto hanno fatto le due squadre, ci troviamo a scrivere di un derby vibrante e ricco di contenuti nel primo tempo, di una ripresa invece molto meno entusiasmante, nel corso della quale hanno prevalso sia la stanchezza per quanto speso nei primi 45’, sia l’aspetto tattico, con le due formazioni che hanno finito per annullarsi a vicenda. Va detto in ogni caso che le emozioni per il folto pubblico del centro Rigamonti non sono mancate, non solo per quel che è stata la partita, ma anche per l’omaggio (una maglia del Brescia ed una del Lumezzane riportante il suo nome) consegnato dai due presidenti a Luana Merli, protagonista di alcune splendide stagioni sia con l’una che con l’altra società.

La cronaca

È stato il Brescia ad aggredire subito la partita ed anche le avversarie. Dopo appena 43 secondi il primo squillo, con il destro di Magri dal limite a sfiorare il bersaglio grosso. Più Brescia in avvio ma è il Lumezzane a colpire all’11’ quando Sule (preferita all’inizio alla bomber Pinna) sguscia in area tra le maglie della difesa e serve su un piatto d’argento a Zappa l’occasione per il vantaggio. Una delle tante ex del Brescia in campo non se la lascia sfuggire portando la gara dalla parte rossoblù. Il Brescia però è un gruppo sempre più solido e compatto e non si smonta. Al 30’ Lonni compie il primo miracolo su Cacciamali, il secondo sempre sul centravanti biancazzurro poco più tardi ma stavolta sulla respinta lo spiraglio lo trova Magri che realizza il suo pesantissimo terzo gol stagionale.

Nel finale del tempo sono invece Sule e Landa ad avere le opportunità per tornare a far pendere la bilancia dalla parte del Lumezzane, senza però riuscirvi. Come detto il gioco si fa più frammentario nella ripresa, a tratti anche ruvido, con l’arbitro che fatica un po’ a contenere gli animi, così il tempo scorre via senza particolari sussulti sino all’iniziativa di Licari che approfitta di un errore di Capitanelli e spedisce di pochissimo a lato al 33’ ed a quella al 40’ di Poli, sul cui cross Viviani non ci arriva per un soffio. Il punto muove la classifica di entrambe e lascia il Brescia in vetta alla classifica insieme adesso a Como e Bologna; suona invece più amaro per il Lumezzane, che di punti per strada ne ha già lasciati un po’ troppi e sarà chiamato sabato ad un’altra ostica trasferta in quel di Bologna.