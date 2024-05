Seconda categoria, l’Accademia Rudianese condanna il Real Leno alla retrocessione

L’Accademia Rudianese si aggiudica in rimonta lo spareggio play out del Girone F di Seconda categoria contro il Real Leno sul neutro di Trenzano. Il 3-2 finale permette alla formazione di Pedroni di andare a giocarsi la salvezza nella doppia sfida contro l’Azzurra Calvina. Andata prevista domenica a Rudiano.

Real Leno - © www.giornaledibrescia.it

Resta invece l’amaro in bocca ai ragazzi di Mor, passati in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo grazie al rigore perfetto di Pini, ma poi raggiunti e superati nella ripresa dalla doppietta di Pea - entrato al 13’ e a segno al 15’ e 17’ - e dal gran gol di Locatelli. A cinque dal termine Pini dal limite ha rimesso tutto in discussione, ma nel finale i gialloverdi sono stati bravi a chiudersi e a non correre inutili rischi, strappando così il pass per i playout; per il Real Leno ci sarà invece la retrocessione in Terza.