Rovato Vertovese, Belotti centrale con i superpoteri anche in Coppa

Il difensore, già a quota sette reti, è andato a segno anche nella finale con la Solbiatese: «Mi è sempre piaciuto Thiago Silva: aveva il vizio di prendere palla e partire, un po’ come me»

2 ' di lettura

L'esultanza di Giorgio Belotti dopo il gol in finale - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ci sono partite in cui tutti gli astri si allineano. Ma ci sono anche stagioni, in cui tutti gli astri si allineano. E nel Rovato Vertovese che vince la Coppa Italia d’Eccellenza sciorinando la partita perfetta nella finale di Seregno con la Solbiatese, l’emblema è Giorgio Belotti: centrale di professione, goleador per vocazione il difensore bergamasco. E autore di un gol non banale: ripartenza della sua squadra, lui che si fionda nello spazio come un avvoltoio e piazzato a superare il portiere