In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dall’Eccellenza alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Lodrino-Castelcovati - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Lodrino-Castelcovati - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dall’Eccellenza alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Città di Albino 1-1
  • Castellana-Cellatica 2-1
  • Castelleone-Castiglione 1-2
  • Colognese-Pianico 2-0
  • Darfo Boario-CazzagoBornato 0-0
  • Carpenedolo-Orceana 2-0
  • Juvenes Pradalunghese-Ciliverghe 0-2
  • Offanenghese-Pavonese 1-1
  • Poggese-Soncinese 1-1

Promozione

Girone E

  • Sporting Chiari-Vobarno 2-2 (giocata ieri)
  • Calcinato-Virtus Aurora Travagliato 0-0
  • Castelcovati-Atletico Orsa Iseo 2-4
  • Castrezzato-Asola 1-1
  • Rezzato-Governolese 2-2
  • San Pancrazio-Valcalepio 2-0
  • Sporting Club-Team Oratorio Pumenengo 5-2
  • Verolese-Lodrino 0-0

Girone A

  • Acc. Calcio A. V. Brembana-Oratorio Cologno 3-0
  • Acos Treviglio-Aurora Seriate 1967 0-0
  • Almè-Cenate Sotto 2-1
  • Atletico Villongo-Calvenzano 1-1
  • Calusco-Cividate Pontoglio 1-1
  • Gavarnese-Gorle 1-0
  • San Pellegrino-Forza e Costanza 3-0
  • Torre de Roveri-San Paolo d'Argon 7-0

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Valtrompia 2-2 (giocata ieri)
  • Bagnolese-La Sportiva Ome 2-1
  • Castelmella-Cologne 2-2
  • Eden Esine-Paitone 2-2
  • Gussago-Roè Volciano 0-0
  • Oratorio Maclodio-Voluntas 0-3
  • Pian Camuno-Castenedolese 0-0
  • San Michele Travagliato-Unitas Coccaglio 2-3

Girone G

  • Suzzara Sport Club-Dinamo Gonzaga 0-0 (giocata ieri)
  • Montirone-Atletico Offlaga 3-1 (giocata ieri)
  • Castelvetro Incrociatello-Serenissima 3-0
  • Gonzaga-La Piccola Atene 1-0
  • Porto-Pralboino 3-0
  • Rapid Olimpia-Oratorio Gambara 1-1
  • Remedello-Leoncelli 2-1
  • Union Team Marmirolo-Sirmione Rovizza 1-0

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Artogne 2-2
  • Cortefranca Franciacorta-Foresto Sparso Sen. Academy 1-0
  • Nuova Valcavallina-Rovato Academy 1-3
  • Oratorio San Marco-Bienno 3-2
  • Padernese-Nuova Camunia 1-0
  • Paratico-Oratorio Zandobbio 4-2
  • Passirano Camignone-Comunale Tavernola 1-1
  • Sellero Novelle-Gsr Football Club 1-2

Girone E

  • Azzurra Calvina-Bassa Bresciana 3-2
  • Borgosatollo-Virtus Feralpi Lonato 1-0
  • Botticino-Villaclarense 3-0
  • Ghedi-Deportivo Fornaci 3-1
  • United Fionda Montenetto-Real Leno 1-1
  • Flero-S. Carlo Rezzato 1-0
  • Verolavecchia-Quinzanese 0-0
  • Virtus Manerbio-Csc Roncadelle lunedì 9 marzo

Girone F

  • Valgobbia-Pavoniana Gymnasium 0-4 (giocata ieri)
  • Benaco Salò-S. Andrea Concesio 3-2
  • Cellatica-Ponte Zanano 2-3
  • Collebeato-Serle 0-2
  • Nave-Real Dor Brescia 1-0
  • Odolo-Gavardo 3-0
  • Oratorio Urago Mella-Polisportiva Prevalle 4-2
  • Valtenesi-Team Out 2-1

Girone H

  • Acquanegra-Canottieri Baldesio 1-0
  • Casalbuttano-Ceresarese 1-1
  • Castelverde-Primavera Stagnolmese 5-1
  • Corona-Robecco d'Oglio 1-2
  • Gs Pescarolo-Cannetese 1-1
  • Martelli-Gottolengo 0-0
  • Polisportiva Pessina-Ciria 2-1
  • Sospirese-Rapid United 3-3

Girone A – Trentino

  • Virtus Rovere-Stivo 0-2 (giocata ieri)
  • Baone-Castelcimego 3-1 (giocata ieri)
  • Leno-3 P Val Rendena 2-1 (giocata ieri)
  • Monte Baldo-Alta Valsugana Sq. B 5-0 (giocata ieri)
  • Virtus Giudicariese-Nogaredo 3-2 (giocata ieri)
  • Bagolino-Solteri San Giorgio in corso
  • Carisolo-Caffarese in corso

Terza categoria

Girone A

  • Sarezzo-Nuova A.c. San Paolo 3-5
  • Lograto-Real Castrezzato 4-1
  • Pol. Intercomun. Centrolago-San Zeno 2-1
  • Virtus Rodengo Saiano-Roccafranca Ludriano 1-0
  • Gso Azzano Mella-Libertas Bagnolo Mella in corso
  • Lodetto-Triumplina in corso
  • Mario Bettinzoli-Accademia Rudianese in corso

Girone B

  • Uso United-Bedizzole 3-3 (giocata ieri)
  • Polisportiva Pozzolengo-Calcinatello 1-3
  • Real Mompiano-Nuova Valsabbia 1-0
  • Union Colli Morenici-Oratorio Mompiano 2-2
  • Virtus Rondinelle-Alto Garda 1-2
  • Basso Garda-Alta Velocità Desenzano in corso

Girone B – Cremona

  • Borgo San Giacomo-Oratorio Cava Digidue 1-2
  • Casalmoro-Atletico Manfro 2-2
  • Casalromano-River Club United 3-1
  • Castello Ostiano-Solarolese 0-3
  • Esperia-Persico Dosimo 0-0
  • Polisportiva San Giovanni-Sport Club Torreicio 1-2
  • Riposa: Atletico Bassano

Girone C – Bergamo

  • Gorlago-Bagnatica 0-0
  • New Team 24-Aurora Fontanella 0-4
  • Oratori Villongo-Atletico Provaglio 0-1
  • Polisportiva Comonte-Cavernago 1-0
  • Valcalepio Junior-Real Bolgare 0-1
  • Vortex Bergamo-Capriolo 2-2
  • Polisportiva Erbusco-Oratorio Cortenuova in corso

Femminile

Serie C – Girone B

  • Azzurra S. Bartolomeo-Real Vicenza 2-2
  • Dolomiti Bellunesi-Orobica Bergamo 0-3
  • Garlasco-Pro Palazzolo 0-0
  • Südtirol-Trento Academy 2-1
  • Venezia-ChievoVerona 1-2
  • Villorba Treviso-Tavagnacco 2-0

Eccellenza – Girone A

  • Circolo Giovanile Bresso-Città di Brugherio 0-1
  • Desenzano-Varese in corso
  • Doverese-Real Trezzano in corso
  • Mantova-Rhodense in corso
  • Uesse Sarnico-Virtus Cantalupo in corso
  • Cavenago-Fiammamonza in corso
  • Accademia Milano-Bresso ore 18.30
  • Castello Città di Cantù-Polisportiva Erbusco ore 18.30

Promozione – Girone A

  • Cremonese-Villa Valle 0-2 (giocata ieri)
  • Polisportiva Oratorio 2B-Oratorio Redondesco 0-1
  • Trevigliese-Folgore Caratese 4-1
  • Pavonese Cigolese-Doverese in corso
  • Women's Soccer Team Brescia-Orobica Bergamo in corso
  • Accademia Rudianese-Mantova in corso
  • Rondinera-Monterosso in corso

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

