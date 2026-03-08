In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dall’Eccellenza alla Terza categoria, passando per il femminile
Uno scatto di Lodrino-Castelcovati - Foto New Reporter Bombana © www.giornaledibrescia.it
AA
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dall’Eccellenza alla Terza categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Città di Albino 1-1
- Castellana-Cellatica 2-1
- Castelleone-Castiglione 1-2
- Colognese-Pianico 2-0
- Darfo Boario-CazzagoBornato 0-0
- Carpenedolo-Orceana 2-0
- Juvenes Pradalunghese-Ciliverghe 0-2
- Offanenghese-Pavonese 1-1
- Poggese-Soncinese 1-1
Promozione
Girone E
- Sporting Chiari-Vobarno 2-2 (giocata ieri)
- Calcinato-Virtus Aurora Travagliato 0-0
- Castelcovati-Atletico Orsa Iseo 2-4
- Castrezzato-Asola 1-1
- Rezzato-Governolese 2-2
- San Pancrazio-Valcalepio 2-0
- Sporting Club-Team Oratorio Pumenengo 5-2
- Verolese-Lodrino 0-0
Girone A
- Acc. Calcio A. V. Brembana-Oratorio Cologno 3-0
- Acos Treviglio-Aurora Seriate 1967 0-0
- Almè-Cenate Sotto 2-1
- Atletico Villongo-Calvenzano 1-1
- Calusco-Cividate Pontoglio 1-1
- Gavarnese-Gorle 1-0
- San Pellegrino-Forza e Costanza 3-0
- Torre de Roveri-San Paolo d'Argon 7-0
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Valtrompia 2-2 (giocata ieri)
- Bagnolese-La Sportiva Ome 2-1
- Castelmella-Cologne 2-2
- Eden Esine-Paitone 2-2
- Gussago-Roè Volciano 0-0
- Oratorio Maclodio-Voluntas 0-3
- Pian Camuno-Castenedolese 0-0
- San Michele Travagliato-Unitas Coccaglio 2-3
Girone G
- Suzzara Sport Club-Dinamo Gonzaga 0-0 (giocata ieri)
- Montirone-Atletico Offlaga 3-1 (giocata ieri)
- Castelvetro Incrociatello-Serenissima 3-0
- Gonzaga-La Piccola Atene 1-0
- Porto-Pralboino 3-0
- Rapid Olimpia-Oratorio Gambara 1-1
- Remedello-Leoncelli 2-1
- Union Team Marmirolo-Sirmione Rovizza 1-0
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Artogne 2-2
- Cortefranca Franciacorta-Foresto Sparso Sen. Academy 1-0
- Nuova Valcavallina-Rovato Academy 1-3
- Oratorio San Marco-Bienno 3-2
- Padernese-Nuova Camunia 1-0
- Paratico-Oratorio Zandobbio 4-2
- Passirano Camignone-Comunale Tavernola 1-1
- Sellero Novelle-Gsr Football Club 1-2
Girone E
- Azzurra Calvina-Bassa Bresciana 3-2
- Borgosatollo-Virtus Feralpi Lonato 1-0
- Botticino-Villaclarense 3-0
- Ghedi-Deportivo Fornaci 3-1
- United Fionda Montenetto-Real Leno 1-1
- Flero-S. Carlo Rezzato 1-0
- Verolavecchia-Quinzanese 0-0
- Virtus Manerbio-Csc Roncadelle lunedì 9 marzo
Girone F
- Valgobbia-Pavoniana Gymnasium 0-4 (giocata ieri)
- Benaco Salò-S. Andrea Concesio 3-2
- Cellatica-Ponte Zanano 2-3
- Collebeato-Serle 0-2
- Nave-Real Dor Brescia 1-0
- Odolo-Gavardo 3-0
- Oratorio Urago Mella-Polisportiva Prevalle 4-2
- Valtenesi-Team Out 2-1
Girone H
- Acquanegra-Canottieri Baldesio 1-0
- Casalbuttano-Ceresarese 1-1
- Castelverde-Primavera Stagnolmese 5-1
- Corona-Robecco d'Oglio 1-2
- Gs Pescarolo-Cannetese 1-1
- Martelli-Gottolengo 0-0
- Polisportiva Pessina-Ciria 2-1
- Sospirese-Rapid United 3-3
Girone A – Trentino
- Virtus Rovere-Stivo 0-2 (giocata ieri)
- Baone-Castelcimego 3-1 (giocata ieri)
- Leno-3 P Val Rendena 2-1 (giocata ieri)
- Monte Baldo-Alta Valsugana Sq. B 5-0 (giocata ieri)
- Virtus Giudicariese-Nogaredo 3-2 (giocata ieri)
- Bagolino-Solteri San Giorgio in corso
- Carisolo-Caffarese in corso
Terza categoria
Girone A
- Sarezzo-Nuova A.c. San Paolo 3-5
- Lograto-Real Castrezzato 4-1
- Pol. Intercomun. Centrolago-San Zeno 2-1
- Virtus Rodengo Saiano-Roccafranca Ludriano 1-0
- Gso Azzano Mella-Libertas Bagnolo Mella in corso
- Lodetto-Triumplina in corso
- Mario Bettinzoli-Accademia Rudianese in corso
Girone B
- Uso United-Bedizzole 3-3 (giocata ieri)
- Polisportiva Pozzolengo-Calcinatello 1-3
- Real Mompiano-Nuova Valsabbia 1-0
- Union Colli Morenici-Oratorio Mompiano 2-2
- Virtus Rondinelle-Alto Garda 1-2
- Basso Garda-Alta Velocità Desenzano in corso
Girone B – Cremona
- Borgo San Giacomo-Oratorio Cava Digidue 1-2
- Casalmoro-Atletico Manfro 2-2
- Casalromano-River Club United 3-1
- Castello Ostiano-Solarolese 0-3
- Esperia-Persico Dosimo 0-0
- Polisportiva San Giovanni-Sport Club Torreicio 1-2
- Riposa: Atletico Bassano
Girone C – Bergamo
- Gorlago-Bagnatica 0-0
- New Team 24-Aurora Fontanella 0-4
- Oratori Villongo-Atletico Provaglio 0-1
- Polisportiva Comonte-Cavernago 1-0
- Valcalepio Junior-Real Bolgare 0-1
- Vortex Bergamo-Capriolo 2-2
- Polisportiva Erbusco-Oratorio Cortenuova in corso
Femminile
Serie C – Girone B
- Azzurra S. Bartolomeo-Real Vicenza 2-2
- Dolomiti Bellunesi-Orobica Bergamo 0-3
- Garlasco-Pro Palazzolo 0-0
- Südtirol-Trento Academy 2-1
- Venezia-ChievoVerona 1-2
- Villorba Treviso-Tavagnacco 2-0
Eccellenza – Girone A
- Circolo Giovanile Bresso-Città di Brugherio 0-1
- Desenzano-Varese in corso
- Doverese-Real Trezzano in corso
- Mantova-Rhodense in corso
- Uesse Sarnico-Virtus Cantalupo in corso
- Cavenago-Fiammamonza in corso
- Accademia Milano-Bresso ore 18.30
- Castello Città di Cantù-Polisportiva Erbusco ore 18.30
Promozione – Girone A
- Cremonese-Villa Valle 0-2 (giocata ieri)
- Polisportiva Oratorio 2B-Oratorio Redondesco 0-1
- Trevigliese-Folgore Caratese 4-1
- Pavonese Cigolese-Doverese in corso
- Women's Soccer Team Brescia-Orobica Bergamo in corso
- Accademia Rudianese-Mantova in corso
- Rondinera-Monterosso in corso
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.