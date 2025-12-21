In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il calcio femminile
Promozione, uno scatto di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Di seguito i risultati della domenica di calcio bresciano: a questo link è possibile consultare anche le classifiche aggiornate di tutte le categorie dei dilettanti.
Serie D
Girone B
- Calcio Brusaporto-Oltrepò FBC 0-1
- Castellanzese-Virtus Ciserano Bergamo 3-1
- Leon-Casatese Merate 0-0
- Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-1
- Pavia-Chievo Verona 0-2
- Scanzorosciate-Real Calepina 1-2
- Varesina-Caldiero Terme 1-2
- Villa Valle-Breno 4-0
- Vogherese-Milan Futuro 2-2
Girone D
- Crema-Piacenza 2-3 (giocata ieri)
- Desenzano-Sangiuliano City 0-1
- Cittadella Vis Modena-Pistoiese 0-0
- Pro Sesto-Correggese 1-0
- Rovato Vertovese-Imolese 2-0
- Sant'Angelo-Lentigione 1-4
- Sasso Marconi-Progresso 2-3
- Trevigliese-Tuttocuoio 1-1
- Tropical Coriano-Pro Palazzolo 2-3
Eccellenza
Girone C
- Pavonese-Darfo Boario 1-0
- Ciliverghe-Castiglione 0-0
- Città di Albino-Cellatica 1-0
- Colognese-Carpenedolo 0-1
- Offanenghese-Bsv Garda 1-2
- Orceana-CazzagoBornato 1-0
- Pianico-Castelleone 1-2
- Poggese-Juvenes Pradalunghese 2-1
- Soncinese-Castellana 1-0
Promozione
Girone E
- Atletico Orsa Iseo-Sporting Chiari 0-1 (giocata ieri)
- Asola-Sporting Club 2-1
- Castelcovati-Rezzato 0-0
- Castrezzato-San Pancrazio 0-2
- Lodrino-Vobarno 2-0
- Valcalepio-Team Oratorio Pumenengo 1-0
- Verolese-Calcinato 0-3
- Virtus Aurora Travagliato-Governolese 1-0
Prima categoria
Girone F
- Bagnolese-Oratorio Maclodio 2-0
- Cologne-Voluntas 2-3
- Gussago-Castelmella 0-1
- La Sportiva Ome-Pian Camuno 4-3
- Roè Volciano-Castenedolese 0-2
- San Michele Travagliato-Concesio 2-2
- Unitas Coccaglio-Eden Esine 2-2
- Valtrompia-Paitone 2-0
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-Porto 0-1
- Dinamo Gonzaga-Montirone 0-4
- Leoncelli-Pralboino 2-1
- Oratorio Gambara-Atletico Offlaga 0-2
- Serenissima-Gonzaga 1-0
- Suzzara Sport Club-Rapid Olimpia 0-0
- Union Team Marmirolo-Remedello 5-1
- Sirmione Rovizza-La Piccola Atene 5-0
Seconda categoria
Girone D
- Comunale Endine Gaiano-Sellero Novelle 2-1 (giocata ieri)
- Artogne-Foresto Sparso 2-1
- Bienno-Nuova Camunia 1-1
- Comunale Tavernola-Padernese 1-2
- Gsr Football Club-Rovato Academy 4-0
- Oratorio Zandobbio-Cortefranca Franciacorta 0-5
- Paratico-Nuova Valcavallina 1-1
- Passirano Camignone-Oratorio San Marco 3-2
Girone E
- Virtus Feralpi Lonato-Virtus Manerbio 0-2 (giocata ieri)
- Bassa Bresciana-Villaclarense 1-1
- Borgosatollo-Botticino 2-0
- Deportivo Fornaci-Real Leno 0-2
- Quinzanese-United Fionda Montenetto 3-2
- San Carlo Rezzato-Roncadelle 3-1
- Flero-Azzurra Calvina 2-0
- Verolavecchia-Ghedi 1-3
Girone F
- Benaco Salò-Collebeato 3-6
- Cellatica-Valtenesi 0-2
- Oratorio Urago Mella-Odolo 0-1
- Polisportiva Prevalle-Nave 2-0
- Ponte Zanano-Valgobbia 3-2
- S. Andrea Concesio-Real Dor Brescia 1-1
- Team Out-Pavoniana Gymnasium 0-3
- Serle-Gavardo 2-3
Girone H
- Ceresarese-Canottieri Baldesio 2-0
- Cannetese-Ciria 1-1
- Corona-Pescarolo 2-6
- Gottolengo-Primavera Stagnolmese 3-0
- Martelli-Casalbuttano 0-0
- Rapid United-Castelverde 1-1
- Robecco d'Oglio-Polisportiva Pessina 1-3
- Sospirese-Acquanegra 0-4
Femminile
Serie C
- Azzurra S. Bartolomeo-Garlasco 1-3
- Dolomiti Bellunesi-Chievo Verona 0-0
- Real Vicenza-Orobica Bergamo 0-2
- Südtirol-Venezia 6-0
- Tavagnacco-Trento Academy 0-3
- Villorba Treviso-Pro Palazzolo 3-3
Eccellenza
- Real Trezzano-Castello Città di Cantù 1-1
- Bresso-Rhodense 3-4
- Doverese-Circolo Giovanile Bresso 6-0
- Fiammamonza-Varese 1-1
- Uesse Sarnico-Mantova 2-2
- Virtus Cantalupo-Desenzano 2-0
- Cavenago-Accademia Milano 1-1
- Città di Brugherio-Polisportiva Erbusco in corso
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
