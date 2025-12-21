Giornale di Brescia
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il calcio femminile
Promozione, uno scatto di Lodrino-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Di seguito i risultati della domenica di calcio bresciano: a questo link è possibile consultare anche le classifiche aggiornate di tutte le categorie dei dilettanti.

Serie D

Girone B

  • Calcio Brusaporto-Oltrepò FBC 0-1
  • Castellanzese-Virtus Ciserano Bergamo 3-1
  • Leon-Casatese Merate 0-0
  • Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-1
  • Pavia-Chievo Verona 0-2
  • Scanzorosciate-Real Calepina 1-2
  • Varesina-Caldiero Terme 1-2
  • Villa Valle-Breno 4-0
  • Vogherese-Milan Futuro 2-2

Girone D

  • Crema-Piacenza 2-3 (giocata ieri)
  • Desenzano-Sangiuliano City 0-1
  • Cittadella Vis Modena-Pistoiese 0-0
  • Pro Sesto-Correggese 1-0
  • Rovato Vertovese-Imolese 2-0
  • Sant'Angelo-Lentigione 1-4
  • Sasso Marconi-Progresso 2-3
  • Trevigliese-Tuttocuoio 1-1
  • Tropical Coriano-Pro Palazzolo 2-3

Eccellenza

Girone C

  • Pavonese-Darfo Boario 1-0
  • Ciliverghe-Castiglione 0-0
  • Città di Albino-Cellatica 1-0
  • Colognese-Carpenedolo 0-1
  • Offanenghese-Bsv Garda 1-2
  • Orceana-CazzagoBornato 1-0
  • Pianico-Castelleone 1-2
  • Poggese-Juvenes Pradalunghese 2-1
  • Soncinese-Castellana 1-0

Promozione

Girone E

  • Atletico Orsa Iseo-Sporting Chiari 0-1 (giocata ieri)
  • Asola-Sporting Club 2-1
  • Castelcovati-Rezzato 0-0
  • Castrezzato-San Pancrazio 0-2
  • Lodrino-Vobarno 2-0
  • Valcalepio-Team Oratorio Pumenengo 1-0
  • Verolese-Calcinato 0-3
  • Virtus Aurora Travagliato-Governolese 1-0

Prima categoria

Girone F

  • Bagnolese-Oratorio Maclodio 2-0
  • Cologne-Voluntas 2-3
  • Gussago-Castelmella 0-1
  • La Sportiva Ome-Pian Camuno 4-3
  • Roè Volciano-Castenedolese 0-2
  • San Michele Travagliato-Concesio 2-2
  • Unitas Coccaglio-Eden Esine 2-2
  • Valtrompia-Paitone 2-0

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-Porto 0-1
  • Dinamo Gonzaga-Montirone 0-4
  • Leoncelli-Pralboino 2-1
  • Oratorio Gambara-Atletico Offlaga 0-2
  • Serenissima-Gonzaga 1-0
  • Suzzara Sport Club-Rapid Olimpia 0-0
  • Union Team Marmirolo-Remedello 5-1
  • Sirmione Rovizza-La Piccola Atene 5-0

Seconda categoria

Girone D

  • Comunale Endine Gaiano-Sellero Novelle 2-1 (giocata ieri)
  • Artogne-Foresto Sparso 2-1
  • Bienno-Nuova Camunia 1-1
  • Comunale Tavernola-Padernese 1-2
  • Gsr Football Club-Rovato Academy 4-0
  • Oratorio Zandobbio-Cortefranca Franciacorta 0-5
  • Paratico-Nuova Valcavallina 1-1
  • Passirano Camignone-Oratorio San Marco 3-2

Girone E

  • Virtus Feralpi Lonato-Virtus Manerbio 0-2 (giocata ieri)
  • Bassa Bresciana-Villaclarense 1-1
  • Borgosatollo-Botticino 2-0
  • Deportivo Fornaci-Real Leno 0-2
  • Quinzanese-United Fionda Montenetto 3-2
  • San Carlo Rezzato-Roncadelle 3-1
  • Flero-Azzurra Calvina 2-0
  • Verolavecchia-Ghedi 1-3

Girone F

  • Benaco Salò-Collebeato 3-6
  • Cellatica-Valtenesi 0-2
  • Oratorio Urago Mella-Odolo 0-1
  • Polisportiva Prevalle-Nave 2-0
  • Ponte Zanano-Valgobbia 3-2
  • S. Andrea Concesio-Real Dor Brescia 1-1
  • Team Out-Pavoniana Gymnasium 0-3
  • Serle-Gavardo 2-3

Girone H

  • Ceresarese-Canottieri Baldesio 2-0
  • Cannetese-Ciria 1-1
  • Corona-Pescarolo 2-6
  • Gottolengo-Primavera Stagnolmese 3-0
  • Martelli-Casalbuttano 0-0
  • Rapid United-Castelverde 1-1
  • Robecco d'Oglio-Polisportiva Pessina 1-3
  • Sospirese-Acquanegra 0-4

Femminile

Serie C

  • Azzurra S. Bartolomeo-Garlasco 1-3
  • Dolomiti Bellunesi-Chievo Verona 0-0
  • Real Vicenza-Orobica Bergamo 0-2
  • Südtirol-Venezia 6-0
  • Tavagnacco-Trento Academy 0-3
  • Villorba Treviso-Pro Palazzolo 3-3

Eccellenza

  • Real Trezzano-Castello Città di Cantù 1-1
  • Bresso-Rhodense 3-4
  • Doverese-Circolo Giovanile Bresso 6-0
  • Fiammamonza-Varese 1-1
  • Uesse Sarnico-Mantova 2-2
  • Virtus Cantalupo-Desenzano 2-0
  • Cavenago-Accademia Milano 1-1
  • Città di Brugherio-Polisportiva Erbusco in corso

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

