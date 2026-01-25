Giornale di Brescia
In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Eccellenza, uno scatto di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA

Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.

Serie D

Girone B

  • Breno-Pavia 2-2
  • Brusaporto-Scanzorosciate 0-2
  • Caldiero Terme-Leon 3-0
  • Folgore Caratese-Vogherese 5-0
  • Milan Futuro-Casatese Merate 2-3
  • Nuova Sondrio-Villa Valle 0-1
  • Oltrepò Fbc-Castellanzese 2-0
  • Real Calepina-Varesina 2-0
  • Virtus Ciserano Bergamo-ChievoVerona 0-2

Girone D

  • Correggese-Desenzano 1-2
  • Pistoiese-Sangiuliano City 3-1
  • Lentigione-Tropical Coriano 2-0
  • Piacenza-Rovato Vertovese 1-0
  • Progresso-Crema 0-1
  • Sant'Angelo-Pro Sesto 1-1
  • Trevigliese-Sasso Marconi 1-1
  • Tuttocuoio-Cittadella Vis Modena 0-0
  • Pro Palazzolo-Imolese 0-0

Eccellenza

Girone C

  • Pavonese-CazzagoBornato 3-1
  • Ciliverghe-Città di Albino 1-0
  • Colognese-Darfo Boario 1-3
  • Carpenedolo-Bsv Garda 1-2
  • Juvenes Pradalunghese-Castellana 0-2
  • Offanenghese-Castelleone 0-0
  • Pianico-Cellatica 4-1
  • Poggese-Orceana 0-0
  • Soncinese-Castiglione 1-0

Promozione

Girone E

  • Atletico Orsa Iseo-Governolese 2-1 (giocata ieri)
  • Asola-Team Oratorio Pumenengo 2-0
  • Calcinato-Rezzato 0-2
  • Castelcovati-Vobarno 0-2
  • Castrezzato-Valcalepio 0-0
  • Lodrino-Virtus Aurora Travagliato 4-1
  • San Pancrazio-Sporting Club 2-1
  • Verolese-Sporting Chiari 3-2

Girone A

  • Almè-Atletico Villongo 0-0
  • Gorle-Aurora Seriate 1-1
  • Calusco-Acos Treviglio 3-1
  • Cenate Sotto-Cividate Pontoglio 1-3
  • Forza E Costanza-Oratorio Cologno 0-1
  • Gavarnese-Calvenzano 2-3
  • San Pellegrino-San Paolo d’Argon 2-1
  • Torre de’ Roveri-A. V. Brembana 5-0

Prima categoria

Girone F

  • Concesio-Eden Esine 2-3 (giocata ieri)
  • Bagnolese-Castenedolese 5-0
  • Castelmella-Oratorio Maclodio 5-1
  • Gussago-Pian Camuno 3-2
  • La Sportiva Ome-Voluntas 2-2
  • Roè Volciano-Cologne 2-1
  • San Michele Travagliato-Valtrompia 0-1
  • Unitas Coccaglio-Paitone 3-2

Girone G

  • Castelvetro Incrociatello-La Piccola Atene 2-2
  • Dinamo Gonzaga-Atletico Offlaga 2-1
  • Remedello-Porto 0-1
  • Serenissima-Pralboino 2-0
  • Sirmione Rovizza-Leoncelli 2-1
  • Suzzara Sport Club-Oratorio Gambara 1-1
  • Union Team Marmirolo-Gonzaga 2-1
  • Montirone-Rapid Olimpia ore 19

Seconda categoria

Girone D

  • Artogne-Gsr Castelcovati 1-1
  • Comunale Endine Gaiano-Cortefranca Franciacorta 0-1
  • Comunale Tavernola-Nuova Camunia 2-3
  • Oratorio San Marco-Padernese 0-4
  • Oratorio Zandobbio-Rovato Academy 1-1
  • Paratico-Foresto Sparso Sen. Academy 1-0
  • Passirano Camignone-Bienno 1-2
  • Sellero Novelle-Nuova Valcavallina 3-1

Girone E

  • Azzurra Calvina-Botticino 2-0
  • Borgosatollo-Csc Roncadelle 2-2
  • Ghedi-United Fionda Montenetto 2-0
  • Quinzanese-Real Leno 3-2
  • San Carlo Rezzato-Bassa Bresciana 3-0
  • Flero-Virtus Manerbio 1-1
  • Verolavecchia-Deportivo Fornaci 1-1
  • Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense 2-1

Girone F

  • Benaco Salò-Nave 3-0
  • Cellatica-Team Out 2-1
  • Collebeato-Odolo 0-2
  • Oratorio Urago Mella-Real Dor Brescia 0-1
  • Polisportiva Prevalle-Gavardo 1-1
  • Ponte Zanano-Pavoniana Gymnasium 0-0
  • S. Andrea Concesio-Serle 1-2
  • Valtenesi-Valgobbia 3-1

Girone H

  • Casalbuttano-Acquanegra 0-2
  • Corona-Cannetese 2-5
  • Gs Pescarolo-Polisportiva Pessina 1-0
  • Gottolengo-Ceresarese 1-1
  • Martelli-Castelverde 2-2
  • Rapid United-Canottieri Baldesio 0-2
  • Robecco d’Oglio-Ciria 0-1
  • Sospirese-Primavera Stagnolmese 0-4

Terza categoria

Girone A

  • Triumplina-Real Castrezzato 1-4 (giocata ieri)
  • Roccafranca Ludriano-Nuova San Paolo 2-0
  • Virtus Rodengo Saiano-San Zeno 1-0
  • Gso Azzano Mella-Sarezzo 5-1
  • Libertas Bagnolo Mella-Accademia Rudianese 0-1
  • Lodetto-Mario Bettinzoli 3-3
  • Centrolago-Lograto 4-2

Girone B

  • Uso United-Calcinatello 3-4 (giocata ieri)
  • Nuova Valsabbia-Oratorio Mompiano 3-0
  • Alta Velocità Desenzano-Alto Garda 0-2
  • Bedizzole-Progetto Sport Giovani 3-0
  • Polisportiva Pozzolengo-Union Colli Morenici 4-0
  • Real Mompiano-Virtus Rondinelle 0-0

Girone B – Cremona

  • Atletico Bassano-Persico Dosimo 1-1
  • Borgo San Giacomo-Polisportiva San Giovanni 0-0
  • Casalromano-Esperia 1-2
  • Castello Ostiano-Casalmoro 2-1
  • Oratorio Cava Digidue-Atletico Manfro 1-0
  • River Club United-Torreicio 3-3

Girone C – Bergamo

  • Cavernago-Bagnatica 1-0
  • New Team Adro-Oratori Villongo 3-2
  • Polisportiva Comonte-Vortex Bergamo 6-2
  • Valcalepio Junior-Gorlago 1-3
  • Aurora Fontanella-Capriolo 1-0
  • Oratorio Cortenuova-Atletico Provaglio 2-2
  • Polisportiva Erbusco-Real Bolgare 2-1

Femminile

Serie B

  • Arezzo-Vicenza 3-1 (giocata ieri)
  • Freedom-Cesena 2-2
  • Como-Bologna 4-2
  • Frosinone-Lumezzane 1-1
  • Res Roma-Venezia 2-0
  • San Marino Academy-Brescia 1-0
  • Trastevere-Hellas Verona 1-1

Serie C – Girone B

  • Orobica Bergamo-ChievoVerona 2-1
  • Real Vicenza-Garlasco 2-1
  • Tavagnacco-Venezia 1-2
  • Trento Academy-Pro Palazzolo 0-3
  • Villorba Treviso-Azzurra S. Bartolomeo 7-1
  • Dolomiti Bellunesi-Südtirol ore 19

Promozione – Girone A

  • Orobica Bergamo-Doverese 3-5
  • Oratorio Redondesco-Villa Valle 2-4
  • Polisportiva Oratorio 2B-Pavonese Cigolese 2-0
  • Monterosso-Women's Soccer Team Brescia 2-0
  • Rondinera-Accademia Rudianese 3-1
  • Folgore Caratese-Mantova in corso
  • Trevigliese-Cremonese ore 18

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
risultati dilettantidilettanti Brescia
