In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Terza categoria, passando per il femminile
Eccellenza, uno scatto di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA
Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano.
Serie D
Girone B
- Breno-Pavia 2-2
- Brusaporto-Scanzorosciate 0-2
- Caldiero Terme-Leon 3-0
- Folgore Caratese-Vogherese 5-0
- Milan Futuro-Casatese Merate 2-3
- Nuova Sondrio-Villa Valle 0-1
- Oltrepò Fbc-Castellanzese 2-0
- Real Calepina-Varesina 2-0
- Virtus Ciserano Bergamo-ChievoVerona 0-2
Girone D
- Correggese-Desenzano 1-2
- Pistoiese-Sangiuliano City 3-1
- Lentigione-Tropical Coriano 2-0
- Piacenza-Rovato Vertovese 1-0
- Progresso-Crema 0-1
- Sant'Angelo-Pro Sesto 1-1
- Trevigliese-Sasso Marconi 1-1
- Tuttocuoio-Cittadella Vis Modena 0-0
- Pro Palazzolo-Imolese 0-0
Eccellenza
Girone C
- Pavonese-CazzagoBornato 3-1
- Ciliverghe-Città di Albino 1-0
- Colognese-Darfo Boario 1-3
- Carpenedolo-Bsv Garda 1-2
- Juvenes Pradalunghese-Castellana 0-2
- Offanenghese-Castelleone 0-0
- Pianico-Cellatica 4-1
- Poggese-Orceana 0-0
- Soncinese-Castiglione 1-0
Promozione
Girone E
- Atletico Orsa Iseo-Governolese 2-1 (giocata ieri)
- Asola-Team Oratorio Pumenengo 2-0
- Calcinato-Rezzato 0-2
- Castelcovati-Vobarno 0-2
- Castrezzato-Valcalepio 0-0
- Lodrino-Virtus Aurora Travagliato 4-1
- San Pancrazio-Sporting Club 2-1
- Verolese-Sporting Chiari 3-2
Girone A
- Almè-Atletico Villongo 0-0
- Gorle-Aurora Seriate 1-1
- Calusco-Acos Treviglio 3-1
- Cenate Sotto-Cividate Pontoglio 1-3
- Forza E Costanza-Oratorio Cologno 0-1
- Gavarnese-Calvenzano 2-3
- San Pellegrino-San Paolo d’Argon 2-1
- Torre de’ Roveri-A. V. Brembana 5-0
Prima categoria
Girone F
- Concesio-Eden Esine 2-3 (giocata ieri)
- Bagnolese-Castenedolese 5-0
- Castelmella-Oratorio Maclodio 5-1
- Gussago-Pian Camuno 3-2
- La Sportiva Ome-Voluntas 2-2
- Roè Volciano-Cologne 2-1
- San Michele Travagliato-Valtrompia 0-1
- Unitas Coccaglio-Paitone 3-2
Girone G
- Castelvetro Incrociatello-La Piccola Atene 2-2
- Dinamo Gonzaga-Atletico Offlaga 2-1
- Remedello-Porto 0-1
- Serenissima-Pralboino 2-0
- Sirmione Rovizza-Leoncelli 2-1
- Suzzara Sport Club-Oratorio Gambara 1-1
- Union Team Marmirolo-Gonzaga 2-1
- Montirone-Rapid Olimpia ore 19
Seconda categoria
Girone D
- Artogne-Gsr Castelcovati 1-1
- Comunale Endine Gaiano-Cortefranca Franciacorta 0-1
- Comunale Tavernola-Nuova Camunia 2-3
- Oratorio San Marco-Padernese 0-4
- Oratorio Zandobbio-Rovato Academy 1-1
- Paratico-Foresto Sparso Sen. Academy 1-0
- Passirano Camignone-Bienno 1-2
- Sellero Novelle-Nuova Valcavallina 3-1
Girone E
- Azzurra Calvina-Botticino 2-0
- Borgosatollo-Csc Roncadelle 2-2
- Ghedi-United Fionda Montenetto 2-0
- Quinzanese-Real Leno 3-2
- San Carlo Rezzato-Bassa Bresciana 3-0
- Flero-Virtus Manerbio 1-1
- Verolavecchia-Deportivo Fornaci 1-1
- Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense 2-1
Girone F
- Benaco Salò-Nave 3-0
- Cellatica-Team Out 2-1
- Collebeato-Odolo 0-2
- Oratorio Urago Mella-Real Dor Brescia 0-1
- Polisportiva Prevalle-Gavardo 1-1
- Ponte Zanano-Pavoniana Gymnasium 0-0
- S. Andrea Concesio-Serle 1-2
- Valtenesi-Valgobbia 3-1
Girone H
- Casalbuttano-Acquanegra 0-2
- Corona-Cannetese 2-5
- Gs Pescarolo-Polisportiva Pessina 1-0
- Gottolengo-Ceresarese 1-1
- Martelli-Castelverde 2-2
- Rapid United-Canottieri Baldesio 0-2
- Robecco d’Oglio-Ciria 0-1
- Sospirese-Primavera Stagnolmese 0-4
Terza categoria
Girone A
- Triumplina-Real Castrezzato 1-4 (giocata ieri)
- Roccafranca Ludriano-Nuova San Paolo 2-0
- Virtus Rodengo Saiano-San Zeno 1-0
- Gso Azzano Mella-Sarezzo 5-1
- Libertas Bagnolo Mella-Accademia Rudianese 0-1
- Lodetto-Mario Bettinzoli 3-3
- Centrolago-Lograto 4-2
Girone B
- Uso United-Calcinatello 3-4 (giocata ieri)
- Nuova Valsabbia-Oratorio Mompiano 3-0
- Alta Velocità Desenzano-Alto Garda 0-2
- Bedizzole-Progetto Sport Giovani 3-0
- Polisportiva Pozzolengo-Union Colli Morenici 4-0
- Real Mompiano-Virtus Rondinelle 0-0
Girone B – Cremona
- Atletico Bassano-Persico Dosimo 1-1
- Borgo San Giacomo-Polisportiva San Giovanni 0-0
- Casalromano-Esperia 1-2
- Castello Ostiano-Casalmoro 2-1
- Oratorio Cava Digidue-Atletico Manfro 1-0
- River Club United-Torreicio 3-3
Girone C – Bergamo
- Cavernago-Bagnatica 1-0
- New Team Adro-Oratori Villongo 3-2
- Polisportiva Comonte-Vortex Bergamo 6-2
- Valcalepio Junior-Gorlago 1-3
- Aurora Fontanella-Capriolo 1-0
- Oratorio Cortenuova-Atletico Provaglio 2-2
- Polisportiva Erbusco-Real Bolgare 2-1
Femminile
Serie B
- Arezzo-Vicenza 3-1 (giocata ieri)
- Freedom-Cesena 2-2
- Como-Bologna 4-2
- Frosinone-Lumezzane 1-1
- Res Roma-Venezia 2-0
- San Marino Academy-Brescia 1-0
- Trastevere-Hellas Verona 1-1
Serie C – Girone B
- Orobica Bergamo-ChievoVerona 2-1
- Real Vicenza-Garlasco 2-1
- Tavagnacco-Venezia 1-2
- Trento Academy-Pro Palazzolo 0-3
- Villorba Treviso-Azzurra S. Bartolomeo 7-1
- Dolomiti Bellunesi-Südtirol ore 19
Promozione – Girone A
- Orobica Bergamo-Doverese 3-5
- Oratorio Redondesco-Villa Valle 2-4
- Polisportiva Oratorio 2B-Pavonese Cigolese 2-0
- Monterosso-Women's Soccer Team Brescia 2-0
- Rondinera-Accademia Rudianese 3-1
- Folgore Caratese-Mantova in corso
- Trevigliese-Cremonese ore 18
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.