Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio dilettanti

Il Desenzano riconquista la vetta in serie D

Il rigore di Procaccio piega il Tropical Coriano nel recupero, prosegue la rincorsa al salto in serie C
Andrea Procaccio riporta in vetta il Desenzano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Andrea Procaccio riporta in vetta il Desenzano - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
AA

Il rigore per tornare in vetta. Ne servono due al Desenzano, ma il secondo calciato da Andrea Procaccio è quello buono a Coriano: i gardesani battono in Tropical nel recupero del ventinovesimo turno del girone D di serie D e tornano a guardare tutti dall’alto.

Dopo il penalty sbagliato da Gagliano, in Romagna è Procaccio a trasformare il secondo rigore di giornata al 41’ del primo tempo. È la rete che riproietta in testa la formazione di Marco Gaburro, ora a +1 sulle inseguitrici Pistoiese e Lentigione. Per coronare il sogno del salto in serie C mancano ora quattro giornate: la prima domenica, al Tre Stelle, contro il Sasso Marconi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
DesenzanoTropical CorianoSerie D
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario