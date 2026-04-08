Il Desenzano riconquista la vetta in serie D

Il rigore per tornare in vetta. Ne servono due al Desenzano, ma il secondo calciato da Andrea Procaccio è quello buono a Coriano: i gardesani battono in Tropical nel recupero del ventinovesimo turno del girone D di serie D e tornano a guardare tutti dall’alto.

Dopo il penalty sbagliato da Gagliano, in Romagna è Procaccio a trasformare il secondo rigore di giornata al 41’ del primo tempo. È la rete che riproietta in testa la formazione di Marco Gaburro, ora a +1 sulle inseguitrici Pistoiese e Lentigione. Per coronare il sogno del salto in serie C mancano ora quattro giornate: la prima domenica, al Tre Stelle, contro il Sasso Marconi.