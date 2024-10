Prima categoria, il derby di Castenedolo si gioca… a Borgosatollo

Il derby di Castenedolo lontano da… Castenedolo. Proprio così: nel prossimo turno di Prima F, domani alle 15.30, l’anomalia passa da qui. Il match tra Real Castenedolo e Castenedolese si gioca infatti a Borgosatollo, con il Real che spera di poter tornare a casa già dal turno interno successivo, quando i lavori di ampliamento del campo sintetico dovrebbero essere conclusi.

Le parole di Bojanic

«Ho sempre detto che un derby è una partita come un’altra perché vale 3 punti – spiega Slobodan “Bodo” Bojanic, allenatore del Real Castenedolo – ma stavolta per noi vale di più perché non siamo partiti benissimo e cerchiamo una scossa. Ottenerla affrontando una squadra in forma e ancora imbattuta potrebbe darci la spinta per ripartire».

Il tecnico avversario

«Mi auguro che ci sia un buon pubblico – spiega Gianandrea Grazioli della Castenedolese – perché non è scontato dato che è un peccato non giocare in paese. Io non sono di Castenedolo, è vero, ma questo derby ha sempre avuto una bella cornice al campo sportivo (anche la Castenedolese gioca “in trasferta”, a Ciliverghe, ndr). Noi vogliamo riscattare il ko in Coppa contro di loro e proseguire un buon momento: abbiamo 6 punti e potevano essere 8, ma siamo in linea con le attese».

In classifica

Due lunghezze separano la Castenedolese dal Real Castenedolo. Ma anche un diverso approccio alla nuova stagione. «Abbiamo agito in continuità, confermando l’80% della rosa – spiega Grazioli – e inserendo soprattutto qualche giovane, per dare gamba e freschezza. È una scelta che per ora sta pagando, ma l’obiettivo resta sempre la salvezza”.

«La rosa è stata per buona parte rivoluzionata – precisa invece Bojanic – e come sempre serve un po’ di tempo. Però 4 punti sono pochini, per quelle che erano le aspettative, dunque sappiamo di dover dare di più».

Tutti concordi invece sul tipo di derby: sarà spettacolo. «Giochiamo sempre per segnare un gol in più» ammette Bojanic. «Non siamo bravi a speculare, puntiamo ad aggredire la partita» gli fa eco Grazioli.