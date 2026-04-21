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La Polisportiva Erbusco sale in serie C a suon di gol

Alessia Tagliabue
Eccellenza femminile vinta con 26 vittorie in altrettante partite e ben 116 reti realizzate. Fenaroli: «Il segreto? Gruppo umile»
La festa promozione della Polisportiva Erbusco di Eccellenza femminile © www.giornaledibrescia.it
La festa promozione della Polisportiva Erbusco di Eccellenza femminile © www.giornaledibrescia.it
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Un salto di categoria inseguito e meritato, che arriva con quattro giornate d’anticipo e dopo ventisei vittorie in altrettante sfide: è un’imbattuta, bellissima, Polisportiva Erbusco la vincitrice del campionato lombardo di Eccellenza femminile.

«La ricetta segreta per questa stagione? Non lo so, siamo alla seconda promozione in tre anni, e sicuramente lo dobbiamo ad un gruppo che lavora per il bene comune – analizza Charlene Fenaroli, alla terza stagione sulla panchina franciacortina –. Ho la fortuna di allenare un gruppo nel quale in primis prevale l’umiltà, nelle veterane e nelle giovani».

Percorso

Per Fenaroli il sentore che sarebbe stata una stagione speciale è arrivato fin dall’inizio. «Il primo incontro è stato il diciassette agosto: ci siamo guardate con la consapevolezza che eravamo costruite per stare nelle prime posizioni e non abbiamo mai mollato». La sfida più grande è stata la ricerca continua di motivazioni, sapendo che vincere è difficile, vincere sempre ancor di più. «Mi sono resa contro di dover creare nuovi stimoli – confessa –: il campionato di Eccellenza è lunghissimo e ogni settimana serviva ricominciare il lunedì con un totale reset mentale». Un processo che le franciacortine hanno saputo fare benissimo: 116 gol segnati, 23 subiti, miglior attacco e miglior difesa, un percorso perfetto, con alle spalle costantemente la Doverese, la cui sconfitta domenica ha consentito all’Erbusco di scendere in campo già certa della promozione in C.

Nuovo obiettivo

«Onore a loro – aggiunge l’allenatrice –, ora le aspettiamo in Coppa per la semifinale di ritorno: non pregiudica la nostra stagione, ma si scende in campo per vincere». Dopo l’1-1 della gara d’andata, le franciacortine domani (mercoledì 22) alle 20.45 vogliono continuare a sognare in una stagione già da incorniciare. «L’ho detto anche alle mie ragazze - chiosa Fenaroli -: nella vita spesso conta più il viaggio della meta e loro questa stagione ci hanno fatto viaggiare in business class».

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