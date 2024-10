Poker di vittorie per le bresciane di serie D

Vincono tutte tranne il Breno. Turno infrasettimanale di serie D decisamente favorevole per le cinque bresciane, visto che vanno ko solamente i camuni con il quotato Sant’Angelo (0-2 al Tassara).

Ospitaletto e Desenzano

Continuano a correre le altre, con l’Ospitaletto che passa di misura a Sondrio (rete di Gobbi a fine primo tempo) e rimane a -1 dalla capolista Varesina. Un gradino e un punto sotto rimane anche il Desenzano, che in rimonta espugna per 2-1 il campo del Sangiuliano City: alla rete di Cazzaniga prima dell’intervallo rispondono Barranca - subito dopo l’uscita dagli spogliatoi - e Battistini nel finale di partita.

Ciliverghe e Palazzolo

Pronto riscatto per il Ciliverghe e la Pro Palazzolo. I gialloblù dimenticano in fretta il primo ko stagionale avvicinando la zona play off con il 4-0 sul terreno della Castellanzese: protagonista è Mattia Pelamatti, che fa espellere a fine primo tempo il difensore locale Robbiati e nella ripresa firma una tripletta prima del sigillo di Ricciardi. Dopo il ko con la Pro Sesto riparte anche a Pro Palazzolo, che spegne in casa la Folgore Caratese. Segna subito Enock Barwuah, in rete all’esordio in biancazzurro sotto gli occhi del fratello Mario Balotelli, ma nella ripresa arriva il pari di Ferrandino. Nel finale, però, il difensore Bane regala un sorriso a Didu.