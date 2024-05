Play off Promozione, al Cellatica basta un pari contro l’Asola per superare il turno

Eccezionalmente di sabato, ecco una fotogallery dedicata alla cosiddetta «post season», con l'agenzia New Reporter che ci trasmette le emozioni vissute sul campo attraverso gli scatti.

E, nel contesto, sono emozioni di festa.

Nel dettaglio, oggi una squadra bresciana era chiamata a scendere in campo per continuare a coltivare il sogno di accedere al «piano superiore».

E tale obiettivo rimane vivo per il Cellatica. Facendo valere il proprio miglior piazzamento in classifica (secondo posto) rispetto a quello dell’Asola (quinto), il 2-2 maturato davanti al proprio pubblico contro gli ostici mantovani nella finale play off del girone D di Promozione permette alla squadra di Preti di accedere al turno successivo. Qui le sei formazioni vincenti le proprie finali play off dei gironi d'appartenenza in campionato da sabato prossimo vanno a formare due triangolari, determinati dal sorteggio del Comitato regionale lombardo.

In attesa di conoscere le avversarie, intanto i gialloblù sono dunque consapevoli di giocare almeno altre due partite e compiono un ulteriore balzo in avanzi nella graduatoria dei ripescaggi per accedere in Eccellenza.

Ma non è tutto qua. Domani il menù del calcio dilettantistico offre partite gustose. Tra queste, senza dubbio in primo piano figura il derby Pro Palazzolo-Desenzano nella semifinale play off di serie D, mentre Breno (in casa) e Atletico Castegnato (in trasferta) lottano ai play out rispettivamente contro Cjarlis Muzane e Luparense.