Palazzolo e Desenzano: nel 2024 il sogno-C solo accarezzato

Sono protagoniste anche nella seconda parte dell’anno (nel girone B sono rispettivamente seconda e quinta), ma il 2024 per Pro Palazzolo e Desenzano resterà anche l’anno della serie C sfiorata.

Vicini alla gloria

Nel passato campionato di serie D, in un girone B mai così equilibrato e alla fine vinto dai veronesi del Caldiero Terme, le due bresciane hanno davvero avvicinato il salto in terza serie. Addirittura il Palazzolo è stato in testa alla trentatreesima delle 38 giornate di campionato, perdendo però subito al primato e chiudendo a quattro lunghezze dal Caldiero.

Il Desenzano, dopo una lunga rincorsa e con qualche occasione sciupata, è arrivato poi quarto, più staccato, ma si è rifatto vincendo i play off con un doppio successo: prima, da sfavorito, vincendo a Palazzolo il derby di semifinale (3-1) e poi superando in finale la Varesina (1-0).

Le altre squadre

Nel 2024 è tornato subito in Eccellenza l’Atletico Castegnato, mentre è tornato in Interregionale il Ciliverghe. Secondo in Eccellenza alla fine della regular season, la squadra di Paolo Quartuccio ha superato i play off del girone facendo valere il fattore campo (doppio pari, con Orceana e Vertovese), poi al primo turno degli spareggi nazionali doppio successo sulla temibile Pro Novara.

In finale, dopo il 3-1 interno, il ko per 3-0 a Fossano che non ha impedito di gioire, con il ripescaggio arrivato in luglio: a Molinetto è stato visto anche come un «risarcimento» dopo la retrocessione d’ufficio dalla D patita nel 2020 in epoca Covid.