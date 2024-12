Ospitaletto, dodici mesi da regina: dal ritorno in D al trono d’inverno

È l’Ospitaletto la squadra regina nel 2024 del pallone dilettantistico. Regina, senza distinzione di categoria, perché dopo aver dominato il campionato d’Eccellenza tornando in quarta serie dopo venticinque anni, gli orange si sono adattati fin troppo velocemente alla nuova realtà, chiudendo il girone d’andata in testa con il titolo – platonico – di campioni d’inverno.

Il salto di categoria

Non si può nemmeno dire sia una crescendo rossiniano, quello della formazione allenata da Andrea Quaresmini. Semplicemente perché il livello è sempre stato altissimo. In Eccellenza, con una vera fuori serie, gli orange hanno chiuso i conti con tre giornate d’anticipo.

La leggera flessione dopo la pausa invernale non ha inficiato il cammino, con la promozione certificata il 14 aprile a Martinengo contro il Forza e Costanza, chiudendo alla fine con 76 punti (22 vittorie, 10 pareggi) e due sole sconfitte in 34 uscite. Un successo che in molti hanno visto come naturale prosecuzione di quello che lo stesso gruppo, con lo stesso allenatore, aveva colto con proporzioni anche maggiori un anno prima con il Cast Brescia.

In testa

E poi? E poi è successo che in D – dopo la rivoluzione estiva sul mercato, ma con la stessa guida – gli orange abbiano corso fino a fine anno. Nel girone B, insieme a tutte le altre bresciane, trascinati da bomber Gobbi (12 centri finora) gli uomini di Quaresmini guardano tutti dall’alto con 41 punti in 19 match (solo 2 ko), a +3 sul Desenzano. E siccome l’appetito vien mangiano, c’è da credere che nel 2025 cercheranno di completare il doppio salto.