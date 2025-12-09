«Vai a lavare i piatti»: tifoso della Pro Palazzolo insulta l’arbitro donna

Frasi sessiste durante una partita di serie C femminile. Questo quanto accaduto durante Moncalieri-Pro Palazzolo, match di Coppa Italia terminato 4-3 per le padrone di casa.

A rendersi spiacevole protagonista del fatto intorno alla mezz’ora della ripresa un tifoso della Pro Palazzolo, che in video si sente pronunciare la frase «Vai a casa a lavare i piatti» nei confronti dell’arbitro Arianna Quadro.

Le società si dissociano

In un comunicato ufficiale diffuso oggi la società bresciana prende le distanze da quanto accaduto. «In merito ai fatti accaduti durante una concitata fase di gioco della partita valida per la Coppa Italia di serie C femminile tra Moncalieri e Pro Palazzolo, la società si dissocia totalmente condannando quanto accaduto e sentito dagli spalti dello stadio. La Pro Palazzolo con tutto lo staff e la relativa dirigenza, rivolge un plauso e ringrazia il pubblico di casa e quello ospite, per aver preso le distanze e redarguito il tifoso protagonista dello spiacevole episodio, esprimendo la propria solidarietà nei confronti dell’arbitro della gara. I valori dello sport femminile , da sempre valorizzati e portati avanti, non possono e non potranno essere minati da fatti o episodi che nulla hanno in comune con gli sforzi portati avanti nel segno del rispetto e che non rappresentano questa società».

Rammarico e dispiacere per l’accaduto anche nelle parole, affidate sempre a un comunicato, della società Moncalieri. «Episodi come questo sono spiacevoli e vergognosi, poiché minano l’impegno delle società sportive nel processo di valorizzazione dello sport al femminile. Il linguaggio sessista non può trovare spazio su un campo da calcio, né in qualsiasi altro sport. A seguito dell’accaduto, entrambe le tifoserie hanno preso le distanze e hanno redarguito l’interessato; un passo necessario per costruire un ambiente rispettoso, che ogni sport deve garantire».