Il Gottolengo ha vinto la Coppa Lombardia di Terza categoria

Come cinque anni fa. Cambia l'avversario, cambia il luogo ma non la sostanza: il Gottolengo trionfa come nel 2019 nella finale di Coppa Lombardia di Terza categoria. La squadra allenata da Maradini batte di misura il Celtica per 1-0 sul neutro di Settala (Milano).

Tiratissima la gara, decisa in favore dai bassaioli da una rete al 39' di Favagrossa, subentrato peraltro poco prima. Va comunque detto che sul successo ci sono in modo decisivo anche i guantoni del portiere Tomasoni, bravo a neutralizzare il rigore calciato da Michael Rigamonti al 38' della ripresa, ovverk un minuto prima della rete che ha deciso la sfida.