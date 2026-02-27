Il calcio dilettantistico piange Persegani, maestro per tanti giovani

«Un fiume in piena di passione per il calcio, col quale potevi parlare per ore senza stancarti». Lo definiscono così praticamente tutti quello che lo hanno conosciuto: il mondo del calcio dilettanti bresciano piange Sergio Persegani, scomparso nelle scorse ore all’età di 65 anni (i 66 anni sarebbero arrivati in luglio). Originario di Quinzano, Persegani aveva quasi sempre allenato nel settore giovanile, con particolare predilezione per Allievi e Juniores, ossia per quell’anello di congiunzione tra il calcio giovanile puro e il salto in prima squadra, dove essere allenatore è importante, ma fare l’educatore lo è ancora di più. E Sergio, a detta di tutti, incarnava al meglio le due anime.

Le sue squadre

Aveva guidato, in carriera e tra le altre, Montichiari, Verolese, Ciliverghe, Vighenzi e Bedizzolese. Proprio negli anni della Vighenzi, prima del Covid, aveva dovuto smettere perché gli era stata diagnosticata una brutta malattia. Non aveva mollato ed era tornato in sella: quest’anno aveva iniziato la stagione con l’Under 16 Provinciale dell’Fc Bedizzole, che infatti ha chiesto e ottenuto il rinvio, per lutto, della gara del weekend contro la Pontevichese.

La data che resterà scolpita per sempre nella carriera di Persegani è quella del 17 maggio 2009: promosso a novembre in prima squadra, aveva pilotato la Nuova Verolese a una storica salvezza in serie D battendo all’ultima giornata per 4-3 il Borgomanero. Il picco più alto di una carriera spesa soprattutto coi giovani.