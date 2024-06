Gran notturno di Maclodio, la diretta della quarta serata

Con altre due sfide in programma, si chiude stasera il cerchio degli esordi delle squadre partecipanti alla 45° edizione del Gran Notturno di Maclodio. Già 14 formazioni iscritte al torneo più longevo della provincia hanno già tastato le proprie qualità sul rettangolo verde dell’oratorio del paese bassaiolo.

Ne mancano ancora quattro all’appello, per avere così la griglia al completo. Nel dettaglio, a partire dalle 21.10 con telecronaca in diretta streaming fruibile su questa pagina, ecco giunto il momento di prendere parte alla competizione per la Scam srl / Bz Sas Brescia, affrontando la Vibi Elettrorecuperi Piamborno.

A seguire, attorno alle 22, la scena è tutta per il match che mette di fronte la Ciesse Costruzioni srl Castiglione delle Stiviere e l’Imbalplast Soncino. Ma lo spettacolo per la prima settimana non finisce certo qui: domani, poi, per la particolare formula del torneo, la Bovisasca Sp Trasporti Milano e Caffè Ambrosia / Sushi Zen Rezzato – ko nei rispettivi debutti – non potranno fallire il faccia a faccia: chi perde ancora fra il team che annovera al proprio interno giocatori della Lucchese di serie C (Vincent De Maria e Manuel Alagna) e quello rivale (con bomber Baba Seck ex Ghedi a trascinare i suoi).

Al contempo promette spettacolo la partita successiva fra i campioni in carica di Tecnocasa / Fc Immobiliare / Bosco Regio / Csb Verolanuova (che puntano ovviamente a difendere il titolo) e l’Hotel Alla Sosta / Studio dentistico dottor Giulino / Equipe Training Lab / Secure Door Villaggio Violino, che lunedì nella serata d’apertura ha ben impressionato con il duo Davide Panina-Davide Ghidini della Bedizzolese. Collegatevi, insomma, per non perdere incontri davvero elettrizzanti in questo weekend.