Gioia Cellatica per la prima storica promozione in Eccellenza

Pareggiando 1-1 il match casalingo contro i pavesi del Robbio, terza ed ultima gara del triangolare regionale dei play off di Promozione, il Cellatica approda per la prima volta nella sua ultraquarantennale storia in Eccellenza.

La squadra di Stefano Preti, in vantaggio sui pavesi grazie al 4-0 del primo match sulla Colognese (il Robbio aveva vinto 5-3), ha sofferto a lungo a causa della rete ospite in chiusura del primo tempo e solo nel finale grazie ad un rigore trasformato da Davide Sinigaglia ha trovato il gol del pareggio che vuol dire promozione.

Resa ufficiale solo al triplice fischio finale dopo un lungo recupero che ha aumentato prima la sofferenza e poi la gioia di tifosi, staff, giocatori e dirigenza gialloblù.