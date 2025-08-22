Il Valtrompia vuole fare il salto di qualità

Alcuni rinforzi di qualità e una solida base per andare alla ricerca del salto tanto atteso. Riparte con molte ambizioni la nuova avventura in Prima categoria del Valtrompia, che ha illustrato le linee guida della stagione 2025-2026 mercoledì, nella sede dell’Arm. Da anni il club valtrumplino va vicino alla Promozione, un palcoscenico al quale punta in modo particolare.

«Veniamo da una serie di buone stagioni – osserva il presidente Tiberio Assisi –. Ci manca però sempre la ciliegina sulla torta. Vogliamo conquistare il maggior numero di punti possibile. Penso che l’organico si sia ulteriormente rinforzato. Ed è bello vedere i giovani della Juniores arrivare in prima squadra, fa parte della nostra filosofia. Abbiamo tanti giocatori d’esperienza e di qualità per puntare a un campionato di alto profilo».

Gli innesti

La campagna acquisti ha portato sei nuovi innesti. È stata condotta dal vicepresidente Gianmarco Assisi e dal direttore sportivo Alberto Boventi. «Già alla fine dello scorso campionato avevamo le idee chiare – spiega il vicepresidente –. Abbiamo confermato 15 elementi, quindi ci presentiamo al via con una buona base di partenza. Gli acquisti ci permettono di alzare ulteriormente il livello tecnico».

Arrivi di rilievo sono quelli dei difensori Daeder e Compaore, del centrocampista Bini e delle punte Laveroni e Signorini, protagonisti della promozione con il Chiari. Promosso dalla Juniores il portiere Richiedei. La dirigenza si attende adesso il definitivo salto di qualità. «La famiglia Assisi sta lavorando da anni con passione e con meticolosità – sottolinea il direttore generale Giorgio Cotelli –. Sarebbe bello che tutti questi sacrifici si concretizzassero con un bel risultato sul campo».

Presenti anche le autorità locali. Il sindaco di Gardone Valtrompia Giuliano Brunori ha voluto mettere in risalto il valore dello sport. «La possibilità offerta ai ragazzi di stare insieme per raggiungere un obiettivo collettivo è uno dei valori della nostra società. Per il nostro territorio questa è una fonte di ricchezza. Tengo a sottolineare l’importanza che ha il Valtrompia calcio nel promuovere dei valori fondamentali attraverso il calcio». Nell’organigramma dirigenziale la novità principale riguarda quella del responsabile del settore giovanile, ruolo che verrà ricoperto da Stefano Orizio. «L’ambizione dimostrata dalla società mi ha spinto ad intraprendere questo nuovo percorso, penso che questo sia un punto cardine per crescere».

In panchina è stato confermato Giordan Ligarotti, che riparte con tante motivazioni. «Ringrazio i giocatori che sono rimasti e soprattutto la società, che ha costruito una rosa di valore – afferma –. L’anno scorso siamo arrivati a un passo dal sogno, pensiamo adesso di aver sistemato le cose che ci servono per fare il salto. L’importante è costruire un gruppo solido e restare uniti nei momenti clou della stagione».

La rosa

Presidente: Tiberio Assisi

Allenatore: Giordan Ligarotti

Portieri: Manuele Folli (1986), Stefano Portesi (1990), Davide Richiedei (2007)

Difensori: Cristian Boroni (1996), Fatahou Compaore (2005), Davide Daeder (1998), Davide Ferrari (1999), Marco Micale (1998), Michele Mutti (1989), Daniele Tanfoglio (2004)

Centrocampisti: Filippo Bini (1998), Alessandro Cotelli (1994), Nicola Molinari (1996), Alessio Pasotti (1997)

Attaccanti: Amir Adbaya (1999), Marco Frassine (1992), Cristian Laveroni (1992), Davide Morandini (1993), Luca Signorini (2000), Stefano Mario Straolzini (2003), Paolo Telò (2001)