Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani
Come ogni domenica, si rinnova l’appuntamento con le fotogallery del calcio dilettantistico. Grazie agli scatti dei fotografi di New Repoter, ecco dunque una carrellata di azioni immortalate qua e là sui campi della provincia.
Eccellenza
- Eccellenza, gli scatti di Pavonese-Cellatica - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
In Eccellenza fa rumore il successo interno della Pavonese: ancora imbattuta fin qui, con il 2-1 sul Cellatica la matricola balza al comando del girone C, scalzando dalla vetta proprio i gialloblù.
Promozione
- Promozione, gli scatti di Verolese-Vobarno - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it
Nel girone E di Promozione, la Verolese coglie il primo successo al Bragadina: con il 3-1 rifilato al Vobarno, i bassaioli restano dunque nelle posizioni nobili della classifica, a -1 dalla capolista San Pancrazio.
Prima categoria
- Prima categoria, gli scatti di Gussago-Castenedolese - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone F di Prima categoria, il Gussago cade ancora rovinosamente tra le mura amiche sotto i colpi della Castenedolese. Il risultato (0-3) tiene i biancorossi inchiodati in fondo alla classifica, a secco di punti dopo 4 gare.
- Prima categoria, gli scatti di Remedello-Montirone - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Prosegue il periodo negativo del Remedello nel girone G: il quarto ko col Montirone (1-2) nel testacoda di giornata tiene ancorati i biancoblù di Marmiroli sul fondo, mentre la squadra di Coccaglio prosegue la propria corsa a punteggio pieno in solitaria.
Seconda categoria
- Seconda categoria, gli scatti di Artogne-Bienno - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Nel girone D di Seconda categoria il derby in altura se lo aggiudica l’Artogne: 2-1 il risultato a referto sul Bienno.
- Seconda categoria, gli scatti di Prevalle-Serle - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it
Nel girone E il Serle è corsaro sul campo del Prevalle: ai biancoblù ospiti basta un gol per imporsi 1-0 e difendere la propria leadership per il momento incontrastata (12 punti racimolati su altrettanti disponibili).
