Giornale di Brescia
Calcio dilettanti

Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

Marco Zanetti
Torna puntuale come ogni domenica l’appuntamento con gli scatti delle sfide in provincia, viste attraverso l’obiettivo dei fotografi New Reporter
Promozione, uno scatto di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
Promozione, uno scatto di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it
La domenica ha il sapore di calcio. Quello dei dilettanti, in particolare, è in grado di creare emozioni contrastanti tra addetti ai lavori: tutto varia naturalmente in base al risultato. In questa pagina riportiamo allora gli epiloghi delle sfide più affascinati disputate appunto nel pomeriggio sui campi della provincia e immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

  • Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda
Il Bsv Garda gioca bene e vince per 2-1 sul Carpenedolo: la quarta vittoria di fila proietta i gardesani sempre in zona play off. Con il secondo ko a referto, scivolano invece al nono posto i rossoneri.

Promozione

  • Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari
Scorpacciata di gol al «Bragadina»: i padroni di casa della Verolese riescono ad imporsi per 3-2 sullo Sporting Chiari. I bassaioli avvicinano così la zona play off, i franciacortini non escono ancora da quella play out.

Prima categoria

  • Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia
Nel girone F il Valtrompia non arresta la propria marcia in testa alla classifica. Ripetendo quanto già riuscitogli nel turno precedente scorsa, Signorini timbra il cartellino e decide da solo la sfida con il San Michele.

Seconda categoria

  • Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense
Nel girone E la Virtus Feralpi Lonato non cede a domicilio davanti al fanalino di coda Villaclarense: i biancoverdi maturano un successo di misura (2-1), che li porta a +1 sui play out.

  • Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese
Nel girone H a trazione cremonese, il Gottolengo non va invece oltre l’1-1 con la Ceresarese: il secondo pari di fila muove la classifica dei biancoblù, sempre a caccia del primo successo nel 2026 e decisi a risalire in fretta dai bassifondi.

