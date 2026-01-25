Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani

La domenica ha il sapore di calcio. Quello dei dilettanti, in particolare, è in grado di creare emozioni contrastanti tra addetti ai lavori: tutto varia naturalmente in base al risultato. In questa pagina riportiamo allora gli epiloghi delle sfide più affascinati disputate appunto nel pomeriggio sui campi della provincia e immortalati dai fotografi di New Reporter.

Eccellenza

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Eccellenza, gli scatti di Carpenedolo-Bsv Garda - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Il Bsv Garda gioca bene e vince per 2-1 sul Carpenedolo: la quarta vittoria di fila proietta i gardesani sempre in zona play off. Con il secondo ko a referto, scivolano invece al nono posto i rossoneri.

Promozione

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Promozione, gli scatti di Verolese-Sporting Chiari - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Scorpacciata di gol al «Bragadina»: i padroni di casa della Verolese riescono ad imporsi per 3-2 sullo Sporting Chiari. I bassaioli avvicinano così la zona play off, i franciacortini non escono ancora da quella play out.

Prima categoria

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Prima categoria, gli scatti di San Michele Travagliato-Valtrompia - Foto New Reporter Greguol © www.giornaledibrescia.it

Nel girone F il Valtrompia non arresta la propria marcia in testa alla classifica. Ripetendo quanto già riuscitogli nel turno precedente scorsa, Signorini timbra il cartellino e decide da solo la sfida con il San Michele.

Seconda categoria

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Virtus Feralpi Lonato-Villaclarense - Foto New Reporter Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E la Virtus Feralpi Lonato non cede a domicilio davanti al fanalino di coda Villaclarense: i biancoverdi maturano un successo di misura (2-1), che li porta a +1 sui play out.

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Seconda categoria, gli scatti di Gottolengo-Ceresarese - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it

Nel girone H a trazione cremonese, il Gottolengo non va invece oltre l’1-1 con la Ceresarese: il secondo pari di fila muove la classifica dei biancoblù, sempre a caccia del primo successo nel 2026 e decisi a risalire in fretta dai bassifondi.