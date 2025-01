Dilettanti, Davide Morandini festeggia i 150 gol in carriera

Roberto Cassamali

L’attaccante del Valtrompia ha tagliato il traguardo grazie alla rete alla Castenedolese

Morandini festeggia con la squadra © www.giornaledibrescia.it

L’attacco mitraglia del Valtrompia di Prima (57 reti) è l’arma in più che sta caratterizzando la stagione della formazione del presidente Assisi, in corsa per centrare l’obiettivo Promozione. Il cammino spedito dei viola a livello realizzativo si incrocia con le spiccate doti offensive del bomber Davide Morandini, che domenica ha festeggiato i 150 gol in carriera con la preziosa rete che ha sbloccato il risultato sul campo della Castenedolese. È un ruolino di marcia incredibile quello tenuto dal