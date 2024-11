Da Concesio a San Paolo, è la domenica dei derby in Seconda categoria

Giovanni Gardani

Due sfide sentitissime in programma oggi: in valle ci si gioca la piazza d’onore nella Bassa è lotta per la salvezza

Da sinistra, in alto: Zanoletti (Sant'Andrea), Piccaluga (Concesio), Mondolo (San Paolo Fc), Bettoni (Nuova San Paolo)

Un grande scherzo del calendario, che nella stessa giornata, la numero 10, ha piazzato due «strapaese»: i derby di San Paolo e Concesio, tra girone E e girone F, oggi alle 14.30. Ed entrambi pesano parecchio. Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani In quota Sant’Andrea-Concesio vale come uno «spareggio» per rincorrere la capolista Roè, già 7 punti avanti. «Una sfida interessante che però vogliamo giocare come sempre – spiega Andrea Zanoletti del Sant’Andrea –. Loro sono costruiti p