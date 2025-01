Coppa Italia Eccellenza, il Rovato Vertovese vince la finale regionale

Il Rovato Vertovese trionfa nella coppa Italia di Eccellenza. Nella finale regionale di Seregno i franciacortini vendicano il Ciliverghe e sconfiggono la Solbiatese detentrice del trofeo con un rotondo 4-0.

Un dominio netto della squadra di Marco Bolis, che indirizza la sfida in 5 minuti nel primo tempo con le reti di Bertuzzi (21') e Belotti (26') e nella ripresa arrotondano con Cortinovis (20') e Vitali (41'), quando i varesini restano anche in 10 per un rosso a Riceputi).

Gli scatti di Rovato Vertovese-Solbiatese - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Ora per il Rovato, che è anche primo in campionato nel girone C, si apre la strada della Coppa nazionale, vinta dal Cast Brescia due anni or sono.