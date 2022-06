Castelmella, rabbia di rigore e la strada per la promozione si complica

Inizia male il cammino del Castelmella nel triangolare valido per il terzo turno dei play off di Seconda Categoria. Gli uomini di Ferraro cadono sul campo del Calcio Leffe per 1-0, complicando così il percorso verso il salto di categoria. I viola infatti non potranno sicuramente arrivare primi nel girone - e quindi accedere alla prima fascia di ripescaggi - per via dei minor punti in stagione regolare rispetto ai seriani.

Cronaca

Rispetto al secondo turno dei play off contro il Concesio, Ferraro cambia solo tre interpreti con Bergamin al posto di Marinoni in difesa, Righetti a sostituire Spagna in mezzo al campo e Zani invece di Canipari a completare il tridente offensivo con Coccaglio e Contratti. Nel primo quarto d’ora sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi, creando due occasioni. Dopo l’impasse iniziale esce anche il Castelmella, che inizia a macinare gioco. Senza grosse emozioni si arriva poi alle fasi finali del primo tempo, dove il direttore di gara decreto un rigore in favore dei leffesi per un fallo in uscita di Orlandini: dal dischetto si presenta Carrara, il quale non sbaglia portando in vantaggio i suoi.

Dopo la pausa la squadra di Ferraro scende in campo con la voglia di ribaltare il risultato e in apertura di ripresa un tiro da fuori di Decca obbliga Gusmini ad un gran intervento. Al 23’ è invece Contratti a provarci direttamente da calcio di punizione, ma il portiere locale si fa trovare ancora attento. Tre minuti più tardi i padroni di casa vanno vicinissimi al raddoppio e solo la traversa dice di no a Simone Brignoli.

Nel finale il Castelmella tenta il tutto per tutto, scoprendo però più che altro il fianco alle ripartenze e proprio su una di queste un altro legno nega il bis ai seriani. Il Castelmella tornerà in campo mercoledì, in casa alle 20.30, contro i mantovani del Rapid United. Classifica: Calcio Leffe 3, Castelmella 0, Rapid United 0*. (* Una partita in meno).

