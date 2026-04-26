Giornale di Brescia
Abbonati
In aggiornamentoCalcio dilettanti

Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi

Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il femminile. Promosse Valtrompia e Serle
Promozione, uno scatto di Vobarno-Lodrino - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
Promozione, uno scatto di Vobarno-Lodrino - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.

Serie D

Girone B

  • Brusaporto-Folgore Caratese 3-1
  • Castellanzese-Milan Futuro 1-3
  • Leon-ChievoVerona 2-2
  • Nuova Sondrio-Real Calepina 5-1
  • Pavia-Virtus CiseranoBergamo 3-0
  • Scanzorosciate-Casatese Merate 0-3
  • Varesina-Breno 2-2
  • Villa Valle-Oltrepò 1-3
  • Vogherese-Caldiero Terme 0-5

Girone D

  • Desenzano-Pistoiese 1-1
  • Cittadella Vis Modena-Pro Palazzolo 1-0
  • Crema-Correggese 0-0
  • Pro Sesto-Tuttocuoio 2-0
  • Rovato Vertovese-Sangiuliano City 2-0
  • Sant'Angelo-Progresso 1-1
  • Sasso Marconi-Imolese 1-1
  • Trevigliese-Lentigione 1-2
  • Tropical Coriano-Piacenza 1-0

Eccellenza

Girone C

  • Bsv Garda-Offanenghese 6-0
  • Castellana C. G.-Soncinese 0-2
  • Castelleone-Pianico 0-1
  • Castiglione-Ciliverghe 0-1
  • CazzagoBornato-Orceana 0-2
  • Cellatica-Città di Albino 1-0
  • Darfo Boario-Pavonese 0-3 (Pavonese allo spareggio per la D)
  • Carpenedolo-Colognese 1-0
  • Juvenes Pradalunghese-Poggese 1-2

Promozione

Girone E

  • Calcinato-Verolese 1-1
  • Governolese-Virtus Aurora Travagliato 1-2
  • Rezzato-Castelcovati 0-1
  • San Pancrazio-Castrezzato 1-1
  • Sporting Chiari-Atletico Orsa Iseo 2-2
  • Sporting Club-Asola 2-1
  • Team Oratorio Pumenengo-Valcalepio 1-4
  • Vobarno-Lodrino 0-0

Girone A (Bergamo)

  • Acc. Calcio A. V. Brembana-Forza e Costanza 1-1
  • Acos Treviglio-Gavarnese 1-1
  • Atletico Villongo-Gorle 3-4
  • Aurora Seriate-Cividate Pontoglio 2-2
  • Calcio Oratorio Cologno-San Paolo d'Argon 3-1
  • Calusco Calcio-Almè 3-3
  • Calvenzano-Cenate Sotto 1-1
  • Torre de Roveri-San Pellegrino 2-2

Prima categoria

Girone F

  • Paitone-Valtrompia 2000 1-3 (Valtrompia promosso)
  • Castelmella-Gussago 1-3
  • Castenedolese-Roè Volciano 1-0
  • Concesio-San Michele Travagliato 1-2
  • Eden Esine-Unitas Coccaglio 1-4
  • Voluntas-Cologne 0-1
  • Oratorio Maclodio-Bagnolese 0-5
  • Pian Camuno-La Sportiva Ome 0-0

Girone G

  • Atletico Offlaga-Oratorio Gambara 3-3
  • Gonzaga-Serenissima 3-1
  • La Piccola Atene-Sirmione Rovizza 0-3
  • Montirone-Dinamo Gonzaga 4-5
  • Porto 2005-Castelvetro Incrociatello 2-4
  • Pralboino-Leoncelli 3-0
  • Rapid Olimpia-Suzzara Sport Club 2-0
  • Remedello-Union Team Marmirolo 0-3

Seconda categoria

Girone D

  • Cortefranca Franciacorta-Oratorio Zandobbio 3-2
  • Foresto Sparso Sen. Academy-Artogne 3-1
  • Nuova Camunia-Bienno 3-0
  • Nuova Valcavallina-Paratico 2-2
  • Oratorio San Marco-Passirano Camignone 2-2
  • Padernese-Comunale Tavernola 3-4
  • Rovato Academy-Gsr Football Club 1-3
  • Sellero Novelle-Comunale Endine Gaiano 1-1

Girone E

  • Azzurra Calvina-Flero 3-3
  • Botticino-Borgosatollo 0-1
  • Roncadelle-S. Carlo Rezzato 4-2
  • Ghedi-Verolavecchia 3-0
  • Real Leno-Deportivo Fornaci 1-2
  • United Fionda Montenetto-Quinzanese 6-2
  • Villaclarense-Bassa Bresciana 0-3
  • Virtus Manerbio-Virtus Feralpi Lonato 2-2

Girone F

  • Collebeato-Benaco Salò 1-1
  • Gavardo-Serle 0-4 (Serle promosso)
  • Nave-Polisportiva Prevalle 5-0
  • Odolo-Oratorio Urago Mella 0-1
  • Pavoniana Gymnasium-Team Out 2-2
  • Real Dor Brescia-S. Andrea Concesio 2-4
  • Valgobbia-Ponte Zanano 4-2
  • Valtenesi-Cellatica 2-0

Girone H (Cremona)

  • Acquanegra-Sospirese 3-0
  • Canottieri Baldesio-Calcio Ceresarese 3-1
  • Casalbuttano-Martelli 2-0
  • Castelverde-Rapid United 2-3
  • Ciria Calcio-Cannetese 4-1
  • Gs Pescarolo-Corona 3-2
  • Polisportiva Pessina-Robecco d'Oglio 5-2
  • Primavera Stagnolmese-Gottolengo 2-3

Girone A – Trentino

  • Alta Valsugana Sq. B-Nogaredo 1-2 (giocata ieri)
  • Virtus Rovere-Virtus Giudicariese 4-3 (giocata ieri)
  • Bagolino-Carisolo 2-1 (giocata ieri)
  • Baone-Stivo 2-0 (giocata ieri)
  • Monte Baldo-Leno 5-1 (giocata ieri)
  • Castelcimego-Caffarese 1-3
  • Solteri San Giorgio-3 P Val Rendena 0-0

Femminile

Serie B

  • Res Roma-Hellas Verona 3-1 (giocata ieri)
  • Arezzo-Lumezzane 0-2 (giocata ieri)
  • Trastevere-Como 1-4
  • Bologna-Venezia 1-2
  • Freedom-Brescia 5-1
  • Frosinone-San Marino Academy 2-1
  • Vicenza-Cesena 2-2

​​​​​Serie C

  • ChievoVerona-Tavagnacco 6-0
  • Garlasco-Villorba Treviso 1-1
  • Pro Palazzolo-Dolomiti Bellunesi 1-0
  • Südtirol-Orobica Bergamo 1-1
  • Trento Academy-Real Vicenza 0-1
  • Venezia-Azzurra S. Bartolomeo 0-0

Eccellenza – Girone A

  • Desenzano-Virtus Cantalupo 3-0
  • Mantova-Uesse Sarnico 3-1
  • Polisportiva Erbusco-Città di Brugherio 4-1
  • Rhodense-Bresso 5-0
  • Varese-Fiammamonza 0-3
  • Accademia Milano-Cavenago in corso
  • Castello Città di Cantù-Real Trezzano in corso
  • Circolo Giovanile Bresso-Doverese in corso

*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
dilettanti Bresciarisultati dilettanti
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario