In aggiornamentoCalcio dilettanti
Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi
Le partite delle squadre bresciane dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il femminile. Promosse Valtrompia e Serle
Promozione, uno scatto di Vobarno-Lodrino - Foto New Reporter Manieri © www.giornaledibrescia.it
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Qui tutti i risultati della domenica di calcio bresciano, dalla serie D alla Seconda categoria, passando per il femminile. A questo link sono consultabili anche tutte le classifiche.
Serie D
Girone B
- Brusaporto-Folgore Caratese 3-1
- Castellanzese-Milan Futuro 1-3
- Leon-ChievoVerona 2-2
- Nuova Sondrio-Real Calepina 5-1
- Pavia-Virtus CiseranoBergamo 3-0
- Scanzorosciate-Casatese Merate 0-3
- Varesina-Breno 2-2
- Villa Valle-Oltrepò 1-3
- Vogherese-Caldiero Terme 0-5
Girone D
- Desenzano-Pistoiese 1-1
- Cittadella Vis Modena-Pro Palazzolo 1-0
- Crema-Correggese 0-0
- Pro Sesto-Tuttocuoio 2-0
- Rovato Vertovese-Sangiuliano City 2-0
- Sant'Angelo-Progresso 1-1
- Sasso Marconi-Imolese 1-1
- Trevigliese-Lentigione 1-2
- Tropical Coriano-Piacenza 1-0
Eccellenza
Girone C
- Bsv Garda-Offanenghese 6-0
- Castellana C. G.-Soncinese 0-2
- Castelleone-Pianico 0-1
- Castiglione-Ciliverghe 0-1
- CazzagoBornato-Orceana 0-2
- Cellatica-Città di Albino 1-0
- Darfo Boario-Pavonese 0-3 (Pavonese allo spareggio per la D)
- Carpenedolo-Colognese 1-0
- Juvenes Pradalunghese-Poggese 1-2
Promozione
Girone E
- Calcinato-Verolese 1-1
- Governolese-Virtus Aurora Travagliato 1-2
- Rezzato-Castelcovati 0-1
- San Pancrazio-Castrezzato 1-1
- Sporting Chiari-Atletico Orsa Iseo 2-2
- Sporting Club-Asola 2-1
- Team Oratorio Pumenengo-Valcalepio 1-4
- Vobarno-Lodrino 0-0
Girone A (Bergamo)
- Acc. Calcio A. V. Brembana-Forza e Costanza 1-1
- Acos Treviglio-Gavarnese 1-1
- Atletico Villongo-Gorle 3-4
- Aurora Seriate-Cividate Pontoglio 2-2
- Calcio Oratorio Cologno-San Paolo d'Argon 3-1
- Calusco Calcio-Almè 3-3
- Calvenzano-Cenate Sotto 1-1
- Torre de Roveri-San Pellegrino 2-2
Prima categoria
Girone F
- Paitone-Valtrompia 2000 1-3 (Valtrompia promosso)
- Castelmella-Gussago 1-3
- Castenedolese-Roè Volciano 1-0
- Concesio-San Michele Travagliato 1-2
- Eden Esine-Unitas Coccaglio 1-4
- Voluntas-Cologne 0-1
- Oratorio Maclodio-Bagnolese 0-5
- Pian Camuno-La Sportiva Ome 0-0
Girone G
- Atletico Offlaga-Oratorio Gambara 3-3
- Gonzaga-Serenissima 3-1
- La Piccola Atene-Sirmione Rovizza 0-3
- Montirone-Dinamo Gonzaga 4-5
- Porto 2005-Castelvetro Incrociatello 2-4
- Pralboino-Leoncelli 3-0
- Rapid Olimpia-Suzzara Sport Club 2-0
- Remedello-Union Team Marmirolo 0-3
Seconda categoria
Girone D
- Cortefranca Franciacorta-Oratorio Zandobbio 3-2
- Foresto Sparso Sen. Academy-Artogne 3-1
- Nuova Camunia-Bienno 3-0
- Nuova Valcavallina-Paratico 2-2
- Oratorio San Marco-Passirano Camignone 2-2
- Padernese-Comunale Tavernola 3-4
- Rovato Academy-Gsr Football Club 1-3
- Sellero Novelle-Comunale Endine Gaiano 1-1
Girone E
- Azzurra Calvina-Flero 3-3
- Botticino-Borgosatollo 0-1
- Roncadelle-S. Carlo Rezzato 4-2
- Ghedi-Verolavecchia 3-0
- Real Leno-Deportivo Fornaci 1-2
- United Fionda Montenetto-Quinzanese 6-2
- Villaclarense-Bassa Bresciana 0-3
- Virtus Manerbio-Virtus Feralpi Lonato 2-2
Girone F
- Collebeato-Benaco Salò 1-1
- Gavardo-Serle 0-4 (Serle promosso)
- Nave-Polisportiva Prevalle 5-0
- Odolo-Oratorio Urago Mella 0-1
- Pavoniana Gymnasium-Team Out 2-2
- Real Dor Brescia-S. Andrea Concesio 2-4
- Valgobbia-Ponte Zanano 4-2
- Valtenesi-Cellatica 2-0
Girone H (Cremona)
- Acquanegra-Sospirese 3-0
- Canottieri Baldesio-Calcio Ceresarese 3-1
- Casalbuttano-Martelli 2-0
- Castelverde-Rapid United 2-3
- Ciria Calcio-Cannetese 4-1
- Gs Pescarolo-Corona 3-2
- Polisportiva Pessina-Robecco d'Oglio 5-2
- Primavera Stagnolmese-Gottolengo 2-3
Girone A – Trentino
- Alta Valsugana Sq. B-Nogaredo 1-2 (giocata ieri)
- Virtus Rovere-Virtus Giudicariese 4-3 (giocata ieri)
- Bagolino-Carisolo 2-1 (giocata ieri)
- Baone-Stivo 2-0 (giocata ieri)
- Monte Baldo-Leno 5-1 (giocata ieri)
- Castelcimego-Caffarese 1-3
- Solteri San Giorgio-3 P Val Rendena 0-0
Femminile
Serie B
- Res Roma-Hellas Verona 3-1 (giocata ieri)
- Arezzo-Lumezzane 0-2 (giocata ieri)
- Trastevere-Como 1-4
- Bologna-Venezia 1-2
- Freedom-Brescia 5-1
- Frosinone-San Marino Academy 2-1
- Vicenza-Cesena 2-2
Serie C
- ChievoVerona-Tavagnacco 6-0
- Garlasco-Villorba Treviso 1-1
- Pro Palazzolo-Dolomiti Bellunesi 1-0
- Südtirol-Orobica Bergamo 1-1
- Trento Academy-Real Vicenza 0-1
- Venezia-Azzurra S. Bartolomeo 0-0
Eccellenza – Girone A
- Desenzano-Virtus Cantalupo 3-0
- Mantova-Uesse Sarnico 3-1
- Polisportiva Erbusco-Città di Brugherio 4-1
- Rhodense-Bresso 5-0
- Varese-Fiammamonza 0-3
- Accademia Milano-Cavenago in corso
- Castello Città di Cantù-Real Trezzano in corso
- Circolo Giovanile Bresso-Doverese in corso
*in grassetto le squadre bresciane, a eccezione dei gironi in cui figurano solo formazioni della nostra provincia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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